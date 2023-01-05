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Житель Витебской области поделился «чудесами» белорусской медицины

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  • 5.01.2023, 17:02
  • 1,484
Житель Витебской области поделился «чудесами» белорусской медицины

Пневмонию «лечат» за несколько дней.

Читатель рассказал телеграм-канала «Баста!» о плачевном состоянии медицинской помощи в одной из райбольниц Витебской области:

«Воспаление лёгких лечат за неделю стационара. Японцы и израильтяне нервно курят в сторонке.

Мужчину положили в райбольницу с пневмонией всего на восемь дней, сделали 16 уколов и выписали — отправили на работу. Даже на COVID-19 никто не проверял».

А что вы скажете о состоянии белорусских больниц и лечении в них?

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