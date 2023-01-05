В некоторых литовских магазинах белорусам отказывают в оформлении Tax Free 5 5.01.2023, 17:19

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В магазинах пояснили причины.

В некоторых литовских магазинах гражданам Беларуси отказывают оформлять документы на возврат Tax Free. Сотрудники сообщают, что вся проблема в нашем паспорте или визе не того типа, пишет zerkalo.io.

Покупатели — про не оформление Tax Free в некоторых магазинах Вильнюса

Леонид (имя изменено) сейчас находится в Литве, на этой неделе он зашел в Вильнюсе в магазин iDeal, который находится в торговом центре «Панорама». Раньше в магазинах этой компании он покупал много гаджетов. Говорит, что за последние несколько лет оставил там около 20 тыс. долларов. На купленный товар он всегда оформлял документы для возврата Tax Free. В этот раз он хотел купить себе iPad и оформить возврат налога.

— Мне сообщили, что их магазины не оформляют Tax Free на белорусские паспорта. Якобы это услуга и они сами решают, предоставлять ее или нет. Меня это возмутило, я попросил позвать главного, сказал им, что вы же поступаете как Лукашенко — тот у нас что-то забирает и не дает. Белорусы же разные, например я и мои дети репрессированы, — рассказал об общении в магазине Леонид.

Переговоры в магазине ничего не дали, и мужчина ушел без покупки. Он заходил еще в три магазина с той же целью, но везде ему отказывали оформлять бумаги на возврат налога.

С той же проблемой столкнулся Алексей. Мужчина сообщил, что отказывают в оформлении документов для белорусов не только в iDeal, но iStore. Он вспомнил, что осенью 2022 года, когда только появился в продаже iPhone 14 Pro, нашим землякам Tax Free оформлять отказывались.

Прошедшей осенью белоруске Елене в литовском специализированном магазине также отказались оформлять документы на возврат Tax Free на часы iWatch, сотрудники пояснили, что все дело в белорусском паспорте.

— Примерно в октября-ноябре прошлого года в Вильнюсе в интернет-магазине istore.lt сказали, что оформляют Tax Free только тем, у кого есть шенгенская виза тип C, а с видом на жительство и с визой D — нет. А в магазине iDeal вообще отказались это делать. А вот при покупке Samsung в официальном магазине проблем не было, — сообщил читатель Михаил.

Что говорят в магазинах

На сайте iDeal в разделе про оформление Tax Free написано, что услугу не предоставляют гражданам Беларуси и России.

В магазине iDeal журналисту как физлицу по телефону подтвердили, что нашим гражданам Tax Free вообще не оформляют. Сотрудница обосновала это «политикой компании» и посоветовала обратиться в другой магазин, мол, не все отказываются оформлять эти документы.

В магазине iStore в Вильнюсе сообщили те же сведения, о которых рассказал покупатель Михаил, — документы для возврата Tax Free оформят лишь белорусам, у которых в паспорте есть виза типа С. Эта же компания по электронной почте ответила, что такова их политика — услуга TaxFree предназначена для туристов. Эта же информация есть у них на сайте.

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