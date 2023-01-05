Лукашисты резко урезали расходы из госбюджета на ЖКХ 5.01.2023, 17:37

Эксперты объяснили, при чем тут санкции и уход иностранных кредиторов.

В 2023 году расходы республиканского бюджета на ЖКХ урезали в 13,9 раза. Насколько это критично и будет ли государство финансировать важную для граждан сферу из других источников, объяснили zerkalo.io эксперты «Кошта урада».

Закон о республиканском бюджете на 2023 год, принятый 30 декабря, опубликовали только 4 января. В финальной версии документа сохранилось кардинальное сокращение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, которое в проекте документа выглядело как ошибка.

В этом году из республиканского бюджета на ЖКХ и жилищное строительство расходуют 6,7 млн рублей. Это почти в 14 раз меньше, чем в прошлом году — 96,3 млн рублей. Из них на «другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг» выделили чуть меньше 3 млн рублей, тогда как в прошлом году 92,9 млн. Хотя сокращение этих расходов было и в прошлом году — с 385,7 млн рублей в 2021-м до почти 93 млн.

— Однако считать, что данная сфера останется без средств, будет неверно. Скорее всего, будет иметь место перераспределение средств в пользу местных бюджетов. Так, в бюджете 2022 года более 95% средств на сферу ЖКХ расходовалось через местные бюджеты. Следовательно, в 2023 году этот процент вырастет еще больше, — объясняют эксперты «Кошта урада».

Перераспределение потоков бюджетных средств происходит на протяжении нескольких лет. Если посмотреть, какой процент ЖКХ в конкретном году финансировался из республиканского бюджета и какую сумму на это выделяли, то можно увидеть, как по мере увеличения первого показателя рос и второй. Так, в 2020 году с увеличением доли финансирования этой сферы из него увеличилась и выделяемая сумма.

— Одной из причин сокращения финансирования сферы ЖКХ через республиканский бюджет может быть остановка реализации программ с участием зарубежных кредиторов и доноров (МВФ, ЕБРР, Северный инвестиционный банк и прочих), — объясняют эксперты «Кошта урада». — Ранее за счет их кредитных ресурсов или безмездной финансовой поддержки реализовывалось немало проектов благоустройства, переработки отходов, сортировки мусора.

Сейчас большинство международных проектов прекращены, а по ранее профинансированным Беларусь предложила расплачиваться рублями, подчеркивают аналитики.

— Перспективы реализовывать проекты своими силами за счет средств республиканского бюджета, по всей видимости, невелики, да и технологии необходимые, например, для строительства современных мусороперерабатывающих заводов сплошь западные. Что касается расходов на благоустройство, финансируемых из средств республиканского бюджета, то их на 2023 год стало даже на 28% больше. Следовательно, на условные «Дожинки» с соломенными скульптурами средства в бюджете предусмотрены.

Напомним, в 2023 году заметно вырастут расходы республиканского бюджета на силовиков и военных. На обороту прирост составил 53%, на силовой блок и суды — 29%. Расходы на поддержку экономики (в основном госсектора) увеличатся с 3,8 до 4,7 млрд. В то же время существенно сократятся доходы от внешнеэкономической деятельности, что связано, скорее всего, с влиянием санкций на калийную, нефтяную отрасли и деревообработку.

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