Эксперт по вооружениям: Украинские ПВО готовы уничтожать и ядерные ракеты 1 5.01.2023, 17:44

3,258

Украине есть что противопоставить РФ.

На днях в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины сообщили, что Россия могла разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму и в фактически захваченной Беларуси. Таким образом, в Кремле могут использовать эти территории для ядерных провокаций против Украины. Да и не исключено, что Россия прибегнет к ядерному удару по территории Украины. Такую угрозу в ГУР МО Украины оценивают как «очень высокую».

Где же на самом деле хранится ядерное оружие России, в чем отличие тактического ядерного оружия от стратегического, и как противодействовать ракетам с ядерной боевой частью? Об этом «Апострофу» рассказал украинский эксперт по вооружениям, главный редактор Defence Express Олег Катков.

– Начались очередные разговоры о том, где может находиться ядерное оружие. Есть ли основания говорить о том, в каком состоянии находится это оружие? Привели ли его к боевой готовности?

– Когда мы говорим о нанесении ядерного удара, вообще о ядерном оружии, его нужно разделять на две части. Есть стратегическое ядерное оружие – это ракеты «Тополь», «Ярс», «Воевода», ракеты на подводных лодках. Это силы так называемого стратегического ядерного сдерживания. Это оружие всегда находится в состоянии сверхвысокой готовности. То есть управление ими происходит из так называемого ядерного чемодана, который носят за Путиным.

Когда мы говорим о ядерных боеприпасах, они хранятся на специальных складах. Цепочка принятия решения и их использования значительно длиннее. Их необходимо снять с основного склада хранения, доставить в основное средство доставки, смонтировать, а само пусковое должно выйти в пусковой район.

Учитывая, что стратегическое ядерное оружие подпадало под многочисленные договоры, конвенции и прочее между США и СССР, а после этого между США и РФ, нам известно и о количестве боеголовок, и о количестве развернутых боеголовок, сколько там носителей баллистических ракет и прочее.

Относительно тактического оружия информации как таковой нет. Есть исключительно приблизительные цифры, и они измеряются, по данным разведки США, в промежутке от одной до двух тысяч специальных боеприпасов.

Относительно средств доставки. Это могут быть крылатые ракеты воздушного базирования Х-102, Х-555, «Искандер» – как баллистическая, так и крылатая ракета к «Искандеру», так называемая Р-500, крылатые ракеты морского базирования «Калибр». Даже те же противокорабельные ракеты «Оникс» также могут быть оснащены специальной боевой частью. Могут быть оснащены и ракеты Х-22 для бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22. Есть даже специальные маломощные ядерные боеприпасы для зенитных ракет С-300, С-400, если вообще весь комплекс брать. Также в Советском союзе существовали артиллерийские заряды с тактическими ядерными боеприпасами, но сообщалось, что в 2000-х годах эти боеприпасы просто протухли и были сняты с вооружения.

– Говорят, что ядерное оружие есть на базах в оккупированном Крыму и Калининграде. И вот речь о Беларуси. Есть ли они там и могут ли быть где-либо еще?

– Относительно оккупированного Крыма, еще со времен Советского союза там 100% был склад для специальных боеприпасов - и наверняка не один. Что касается того, что там после 2014 года снова появилось ядерное оружие, то вероятность этого, на мой взгляд, максимальна. Дело в том, что когда мы говорим о том, где эти тактические ядерные припасы используются, это опять же «Калибры», «Ониксы» и даже ракеты для уже уничтоженного крейсера «Москва» должны были быть с ядерной боевой частью.

Далеко не факт, что на дне Черного моря сейчас не лежит несколько ядерных боеголовок для этих ракет. Это не обязательно так, но вероятность этого не нулевая.

Что касается Калининграда и оккупированного Крыма, то, действительно, с большой вероятностью там есть тактические ядерные боеприпасы.

– Крым – это очень близко. Или для подобного типа оружия не имеет значения, на каком расстоянии оно находится?

– Абсолютно не имеет большого значения в принципе. Если мы говорим об оснащенных ими крылатых ракетах Х-555 или Х-102, то их вообще могут загрузить в фюзеляж Ту-160, и он их может выпустить где-нибудь из Каспийского моря. Если мы говорим об использовании тех же «Искандеров», то запуск можно осуществить условно с территории Беларуси, случаи такие уже были.

– Фактически это те же ракеты, которыми украинцев все время обстреливают, но на них могут поставить ядерную боевую головку?

– Совершенно верно. Кстати, это говорит о том, что стопроцентных гарантий доставки ядерного боеприпаса в любую точку ни одно из имеющихся в РФ средств не дает. Наши воздушные силы регулярно уничтожают крылатые ракеты.

Относительно крылатых ракет высока вероятность, что они будут уничтожены еще на подлете. Относительно баллистического «Искандера», то здесь сложнее, потому что это баллистическая цель.

– Такую ракету можно сбить средствами ПВО?

– Да. Если для ее доставки будет использована крылатая ракета, то воздушные силы Украины крылатые ракеты уничтожают регулярно. Для понимания, если крылатая ракета уничтожается даже с ядерным боеприпасом, то это не приводит к ядерному взрыву, потому что инициация ядерного заряда – это действительно сверхсложный процесс. Это приведет к тому, что части ядерной боеголовки будут разбросаны на определенной территории, но самого ядерного взрыва не должно произойти.

– Эти угрозы, которые мы слышим со стороны Кремля, касаются тактического или стратегического ядерного оружия?

– Это довольно сложный вопрос. Если брать заявления путина, то угрозы использования ядерного оружия в большинстве своем направлены на Запад. В частности, была его фраза, что на Западе кто-то там угрожает ядерным оружием, и мы напоминаем о том, что у решки оно тоже есть. То есть в словах путина прямой угрозы того, что Pоссия готова использовать ядерное оружие именно по Украине, не наблюдается. Она есть, например, в словах Медведева, других рашистских пропагандистов.

Здесь на самом деле, на мой взгляд, вообще не стоит полагаться на какие-либо слова, потому что человеком, принимающим окончательное решение об использовании ядерного оружия, в 2018 году были сказаны две ключевые фразы, которые вообще демонстрируют состояние его психического здоровья. Первое: если будет ядерная война, то он в рай попадет, а все остальные просто сдохнут. Второй аспект – это то, что ему не нужен мир, если в нем не будет Pоссии. То есть когда мы говорим о вероятности использования РФ ядерного оружия, нужно к этому относиться как к заявлениям главаря любой тоталитарной секты.

– Украине есть что противопоставить – это системы ПВО, сбивающие крылатые ракеты. Какие еще есть средства противодействия таким угрозам и такому оружию?

– Истребители. Все упирается в то, что сами крылатые ракеты - не единственное средство доставки этих ядерных зарядов. Есть еще баллистические ракеты «Искандер», и их поражение в разы сложнее имеющимися у Воздушных сил Украины средствами. Для этого просто необходимо иметь специальную противоракетную оборону. Это комплексы Patriot PAC-3 с ракетами MSE или вообще специализированные противоракетные комплексы типа THAAD.

– О NASAMS много говорят, они могут с этим справиться?

– Нет. NASAMS не относятся к противоракетной обороне, это комплекс противовоздушной обороны. В спецификации от производителя Kongsberg не указана возможность перехвата баллистических целей. Испытаний в отношении NASAMS по перехвату баллистических целей не проводилось.

Для понимания в чем главная разница между баллистической ракетой и крылатой в плане их уничтожения? Дело в том, что крылатая ракета – аэродинамическая цель. Если зенитная ракета поражает ее обломками – крыло, двигатель, топливная система – эта крылатая ракета упадет еще до цели. То есть не выполнит свою задачу. Баллистическая ракета, когда вылетает, поднимается на высоту более 50 км и уже на цель падает вертикально вниз под углом 80-90 градусов. Если зенитная ракета с осколочно-фугасной боевой частью повредит хвостовое оперение или двигатель, это не приведет к тому, что она взорвется в воздухе. Она уже падает на цель. И даже с повреждением она упадет и может взорваться.

Поэтому для уничтожения именно баллистических целей используются специальные противоракетные комплексы с кинетическими перехватчиками. Это специальная зенитная ракета, не имеющая вообще боевой части, но ее задача состоит в том, чтобы врезаться на огромной скорости в баллистическую ракету. И за счет огромных скоростей, огромной энергии столкновения сама баллистическая ракета уже распадается в воздухе с гарантированным уничтожением самой боевой части.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».