Forbes: Французские танки позволят Украине использовать слабости армии РФ 2 5.01.2023, 18:04

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Это первые танки западного образца, которые получат ВСУ.

Украина получит бронемашины AMX-10RC с французских складов. Шестиколесные AMX-10RC со 105-миллиметровой пушкой похожи на танк без гусениц. Но это не танк.

Это легко бронированная разведывательная машина с серьезной огневой силой. И если украинские военные будут использовать AMX-10RC так, как это делают их коллеги во Франкции, тогда украинские бригады и батальоны смогут двигаться быстрее, вести бой умнее и использовать пробелы в российских линиях обороны.

«Другими словами, они могут помочь украинским силам вести бой не как российские войска, а как НАТО», - пишет Forbes (перевод - zn.ua), напоминая, что президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили вопрос поставки AMX-10RC в среду.

Собственно об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter. В сообщении Зеленский также поблагодарил Макрона за передачу "легких танков и Bastion APC". Издание объясняет, что Bastion APC – это бронетранспортер. И он не дает новых возможностей украинской армии. Однако «легкие танки», которыми Зеленский назвал AMX-10RC, дают. И речь идет о мощных разведывательных возможностях.

Французский государственный производитель оружия GIAT разработал AMX-10RC в 1970-х годах, как раз тогда, когда армия Франции переходила на новую более агрессивную доктрину сухопутной борьбы. GIAT построил 457 15-тонных бронемашин для французской, камерунской, марокканской и катарской армий. Около 250 из них до сих пор находятся на вооружении Франции.

Forbes объясняет, что экипаж AMX-10RC состоит из четырех человек. Их задача – это разведка. Такие бронетранспортеры отправляют впереди основных танковых и сухопутных сил, испытывая вражеские позиции боем. Суть в том, чтобы выяснить, где враг наиболее силен, а где – слаб.

«Тактическое передвижение опирается на разведку на передовом участке, которая направляет основные силы в самое слабое место врага», - говорится в полевом тактическом пособии французской армии.

AMX-10RC вооружены не хуже, чем некоторые старые модели танков. Поэтому в разведывательных боях они могут нанести мощный удар. Однако броня у французских машин довольно тонкая. Поэтому экипажи не могут стоять на месте и вести бой. Они обстреливают вражеские позиции, а затем убегают. Максимальная скорость AMX-10RC – 80 километров в час по дороге. То есть бронемашина может действительно быстро уехать прочь. Кроме того, у нее есть определенные амфибийные возможности. Так что небольшая река не остановит ее.

Такой тип разведки настолько важен для доктрины армии Франции, что страна разработала уникальную машину для этого. И в 1991 году, когда Париж отправил дивизию на Ближний Восток во время войны в Персидском заливе, два из шести батальонов были разведывательными. Это треть от общего контингента. И Франция не одна такая. Многие армии НАТО имеют уникальные машины-разведчики с мощной огневой силой. К примеру, Армия США обеспечивает свои разведывательные подразделения боевыми машинами M-3, на которые установлены 25-миллиметровые автоматические пушки и противотанковые ракеты TOW. Армия СССР, а затем российская армия, тоже используют БМП с разным дополнительным оборудованием и сенсорами для разведки. В ходе нынешней войны против Украины Россия потеряла десятки БРМ.

«Но большинство российских подразделений не имеют специальных разведывательных отрядов на уровне ниже бригад и дивизий», – объясняют военные эксперты Лестер Грау и Чарльз Бартлз.

Вместо этого командиры батальонов назначают обычные механизированные экипажи выполнять разведывательную работу. Они едут впереди основного формования в своих обычных БМП или БТР без какого-либо дополнительного разведывательного оборудования. Это соответствует российской доктрине. Командиры бригад, дивизий и армий принимают самостоятельно важные решения без оценки информации от независимой разведки или без сомнений в собственных инстинктах и предположениях. На практике это означает, что командиры склонны выбирать планы из того, что Грау и Бартлз называют «хорошо отрепетированными боевыми упражнениями».

«Подробная информация от разведывательных войск на специальных бронемашинах не нужна, если ты собираешься просто выполнить тот же план, который отрепетировал год назад во время учений», – объясняет Forbes.

Когда-то армия Украины тоже придерживалась такой централизованной и негибкой доктрины, унаследованной от армии СССР. Но все изменилось, когда Украина в 2014 году начала сближаться с Западом и НАТО. Постепенная эволюция украинской армии в войска в духе альянса должна привести к тому, что командиры будут в значительной степени полагаться на специально вооруженные разведывательные отряды на всех уровнях. Разведывательные бронемашины типа AMX-10RC помогут выполнять такие задачи. Их экипажи могут атаковать российские силы, чтобы сказать всей армии Украины, где россияне закрепились, а где нет.

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