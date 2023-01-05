Катал полковника РФ, а сейчас служит Украине: ВСУ показали трофейного «Тигра» 1 5.01.2023, 18:21

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При захвате бронетехники ликвидирована дюжина «кадыровцев».

Во время наступления на Херсонщине украинские военные захватили трофейную технику, в частности бронеавтомобиль «Тигр», который катал российского полковника, а сейчас активно участвует в обороне Бахмута. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

«Во время наступления на Херсонщине наши защитники отправили командира военной базы и его охрану – дюжину кадыровцев – за российским кораблем, а сами взяли трофейную технику и ценные достижения: карты, средства связи», – говорится в сообщении.

Сообщается, что ныне хваленый русский «Тигр» вместе с броневиком БПМ-97 «Выстрел» (он же КамАЗ-43269) активно участвуют в обороне Бахмута.

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