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Катал полковника РФ, а сейчас служит Украине: ВСУ показали трофейного «Тигра»

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  • 5.01.2023, 18:21
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Катал полковника РФ, а сейчас служит Украине: ВСУ показали трофейного «Тигра»

При захвате бронетехники ликвидирована дюжина «кадыровцев».

Во время наступления на Херсонщине украинские военные захватили трофейную технику, в частности бронеавтомобиль «Тигр», который катал российского полковника, а сейчас активно участвует в обороне Бахмута. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

«Во время наступления на Херсонщине наши защитники отправили командира военной базы и его охрану – дюжину кадыровцев – за российским кораблем, а сами взяли трофейную технику и ценные достижения: карты, средства связи», – говорится в сообщении.

Сообщается, что ныне хваленый русский «Тигр» вместе с броневиком БПМ-97 «Выстрел» (он же КамАЗ-43269) активно участвуют в обороне Бахмута.

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