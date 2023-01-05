Непонятные сигналы Путина 1 Эль Мюрид

5.01.2023, 18:35

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Эль Мюрид

Главное - это пиар и картинка.

Отправку фрегата «Адмирал Горшков» в поход лично Путиным российская пропаганда связала с постановкой на вооружение фрегата ракет «Циркон». Это было названо неким сигналом Западу, правда, что именно семафорил Путин партнерам, так и осталось неясным. Ну, сигнал и сигнал. Стоит мужик где-то на холмике, машет чего-то, кто его там разберет, что ему надо.

В этой новости, как в капле воды, отражается вся нынешняя политика Кремля. Единичное и точечное событие, неспособное повлиять ни на что, вместо системного подхода - вот что такое один-единственный парадный фрегат с одним-единственным комплектом «аналогов не имеющего» оружия.

Даже если предположить возможность его боевого применения, то единичный корабль пускай и с какими-нибудь гипер-протонными торпедами против организованного противника в лучшем случае успеет героически погибнуть. А скорее всего, и героизм не успеет проявить, так как порядок всегда бьет класс, ну, а тут даже с классом все не слишком очевидно.

Но главное - это пиар и картинка. То, что лучше всего умеет нынешний министр обороны. За что его ценят и держат на посту несмотря на все более очевидные провалы по всем направлениям.

Как сказал в свое время известный фермер Мельниченко: Россия умеет производить только впечатление. А по нынешним временам и впечатление - так себе.

Эль Мюрид, t.me

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