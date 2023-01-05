Выживших в Макеевке российских «мобиков» собираются бросить на фронт 1 5.01.2023, 19:08

Жены оккупантов пытаются добиться их возвращения домой.

Уцелевших после удара ВСУ по ПТУ в Макеевке оккупантов собираются отправить на передовую. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на слова одной из жен мобилизованного.

Она уточнила, что ее мужа мобилизовали еще в сентябре. Теперь она вместе с другими родными выживших пытается добиться возвращения мобилизованных в РФ. Сама она написала обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

«Ребята после увиденного нуждаются в психологической реабилитации, им нужно время хотя бы прийти в себя. Потому что у большинства во время „фейерверков“ начинаются панические атаки! Какой из них будет толк, если начнется очередной приступ?! Дайте ребятам вдохнуть/выдохнуть! В конце концов, они не контрактники! Они обычные работяги», — говорится в обращении женщины.

Жена мобилизованного из Самарской области заявила, что мужчин, не получивших ранения после обстрела, планируют снова отправить на передовую.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в результате ударов ВСУ по базе оккупантов в Макеевке погибли около 400 оккупантов. Еще 300 получили ранения.

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