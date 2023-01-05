Российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии 36 5.01.2023, 19:39

11,780

Никита Михалков

У него ковидная пневмония.

77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в больницу с ковидом, сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал Baza.

По данным Telegram-канала, сначала Михалкова положили в городскую клиническую больницу Москвы № 67.

«Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония», — пишет Telegram-канал.

Утверждается, что состояние режиссера оценивается как тяжелое.

Стоит отметить, что Михалков активно распространял теории заговора о вакцинации. В частности, заявлял, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс «хочет чипировать все человечество с помощью прививок».

Позднее Михалков все-таки привился «Спутником V».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».