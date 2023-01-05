Российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии

Российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии36
- 5.01.2023, 19:39
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У него ковидная пневмония.
77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в больницу с ковидом, сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал Baza.
По данным Telegram-канала, сначала Михалкова положили в городскую клиническую больницу Москвы № 67.
«Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония», — пишет Telegram-канал.
Утверждается, что состояние режиссера оценивается как тяжелое.
Стоит отметить, что Михалков активно распространял теории заговора о вакцинации. В частности, заявлял, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс «хочет чипировать все человечество с помощью прививок».
Позднее Михалков все-таки привился «Спутником V».