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Российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии

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  • 5.01.2023, 19:39
  • 11,780
Российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
Никита Михалков

У него ковидная пневмония.

77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в больницу с ковидом, сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал Baza.

По данным Telegram-канала, сначала Михалкова положили в городскую клиническую больницу Москвы № 67.

«Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония», — пишет Telegram-канал.

Утверждается, что состояние режиссера оценивается как тяжелое.

Стоит отметить, что Михалков активно распространял теории заговора о вакцинации. В частности, заявлял, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс «хочет чипировать все человечество с помощью прививок».

Позднее Михалков все-таки привился «Спутником V».

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