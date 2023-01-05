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В Риге задержан шеф-редактор «Sputnik Литва»

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  • 5.01.2023, 20:04
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В Риге задержан шеф-редактор «Sputnik Литва»

Пропагандиста обвиняют в шпионаже и нарушении санкций.

Шеф-редактора российского пропагандистского издания «Sputnik Литва» Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге. Его обвиняют в шпионаже.

«По нашим данным, в деле Касема речь идет о двух статьях — о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также о шпионаже», — сообщают российские пропагандисты. Уточняется, что по второй статье Касему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в пропагандистском холдинге «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва».

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