В Риге задержан шеф-редактор «Sputnik Литва» 3 5.01.2023, 20:04

1,908

Пропагандиста обвиняют в шпионаже и нарушении санкций.

Шеф-редактора российского пропагандистского издания «Sputnik Литва» Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге. Его обвиняют в шпионаже.

«По нашим данным, в деле Касема речь идет о двух статьях — о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также о шпионаже», — сообщают российские пропагандисты. Уточняется, что по второй статье Касему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в пропагандистском холдинге «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».