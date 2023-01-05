закрыть
5 января 2023, четверг, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польские пограничники показали, как белорусские силовики помогают нелегалам

3
  • 5.01.2023, 20:17
  • 1,222
Польские пограничники показали, как белорусские силовики помогают нелегалам

Лукашисты способствуют нарушении польской границы.

Белорусские силовики помогают нелегалам штурмовать польскую границу, заявляет Погранслужба Польши.

Появилось видео, где несколько людей в форме белорусских пограничников, которые ведут неизвестных людей в темной одежде с рюкзаками. Запись была сделана 3 января на участке пограничного отряда в Черемхе.

«Несмотря на то, что приграничная территория на белорусской стороне должна быть доступна только для белорусских служб, там постоянно появляются лица, пытающиеся нелегально попасть в Польшу. Облегчают иностранцам пересечение границы белорусские военнослужащие: показывают им места, подвозят под границу, перевозят, предоставляют инструменты для преодоления забора или плоты для пересечения пограничной реки», — утверждает Погранслужба Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров
Луганску приготовиться
Луганску приготовиться Александр Коваленко
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў