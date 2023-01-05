Польские пограничники показали, как белорусские силовики помогают нелегалам 3 5.01.2023, 20:17

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Лукашисты способствуют нарушении польской границы.

Белорусские силовики помогают нелегалам штурмовать польскую границу, заявляет Погранслужба Польши.

Появилось видео, где несколько людей в форме белорусских пограничников, которые ведут неизвестных людей в темной одежде с рюкзаками. Запись была сделана 3 января на участке пограничного отряда в Черемхе.

«Несмотря на то, что приграничная территория на белорусской стороне должна быть доступна только для белорусских служб, там постоянно появляются лица, пытающиеся нелегально попасть в Польшу. Облегчают иностранцам пересечение границы белорусские военнослужащие: показывают им места, подвозят под границу, перевозят, предоставляют инструменты для преодоления забора или плоты для пересечения пограничной реки», — утверждает Погранслужба Польши.

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