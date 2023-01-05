Лицемерие Путина 2 Сергей Фурса

5.01.2023, 20:25

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Сергей Фурса

Сказал бы, что нет ракет.

Путин вводит «перемирие» на 36 часов и призывает украинскую армию сделать то же самое «чтобы православные отпраздновали Рождество».

Такая любовь к православным у Путина проявилась сразу после разговора с известным поборником христианства — Эрдоганом.

Во-первых, советуем Путину купить календарь. Рождество уже прошло.

Во-вторых. Почему-то когда православные в Киеве праздновали Новый год, то Путин из штанишек и своего броника выпрыгивал, только бы осквернить и испортить праздник. А тут вдруг «надо нормально отпраздновать». Так и сказал бы «нет больше ракет, не могу испортить еще и Рождество». Честнее было бы.

И в-третьих. Перемирие на праздники, даже религиозные, это огромное лицемерие. То есть до праздников и после праздников можно убивать, насиловать, устраивать геноцид. Но вот на праздники надо помолиться. И отдохнуть с благостными лицами. Это типичное лицемерие и замена принципов и сути религии на форму. Когда есть ритуалы, но нет смысла. Как до войны многие украинские коррупционеры на Пасху надевали вышиванку и перлись в Московский патриархат с благостными рожами, как будто они не воровали все дни до этого.

Что означает предложение Путина? Во-первых, что силушки уже нет. С июля Россия активизировала все и всех, чтобы добиться остановки огня и добиться добытых результатов. И это еще одно проявление, которое Путин будет использовать, чтобы раздать методички своим агентам со словами «смотрите, мы за мир, а это украинцы кровожадные и хотят крови христианских детей». Поможет ли это Путину перетянуть общественное мнение на Западе на свою сторону? Вряд ли, но он все равно попытается.

Во-вторых, это демонстрация товарищу Си «Батя, я стараюсь». Но пока старается мало. И надо больше западных танков, чтобы он постарался по-настоящему. Тогда и будет настоящий мир. А не лицемерное предложение «давайте убивать уже после праздников»

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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