В Беларуси судят нобелевского лауреата: подробности первого дня 5.01.2023, 20:31

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Алесь Беляцкий и правозащитники «Весны» не признали вину ни по одной из статей.

В суде Ленинского района Минска сегодня начался суд по делу правозащитного центра «Вясна». Глава «Вясны», нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист Владимир Лабкович и правозащитник Дмитрий Соловьев обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 2 ст. 342 УК) и в контрабанде (ч. 4 ст. 228 УК). Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей с июля 2021 года, в отношении Соловьева проводится специальное производство, сообщает «Весна».

Дело рассматривает судья Марина Запасник. Суд проходит в открытом режиме. На него пришло около 30 человек. В здание суда пропустили сначала пропагандистов, потом родственников фигурантов, а потом остальных. Около 10-12 человек, среди которых были представители дипкорпуса, не попали на заседание.

Беляцкий заявил ходатайства о ведении процесса на белорусском языке и снятии с них наручников. Судья отказала в удовлетворении первого ходатайства, но заявила, что обвиняемые могут использовать любой из двух государственных языков. Ходатайство о снятии наручников она не рассматривала. Беляцкий ходатайствовал о предоставлении переводчика, в чем тоже было отказано. Суд пояснил, что Беляцкий знакомился с обвинением на русском языке и проблем с пониманием у него не возникло.

В деле 283 тома на 300 страницах. Беляцкий заявил, что не успел ознакомиться с более чем 70 томами, и попросил дать ему время на ознакомление. Судья ответила, что времени было достаточно.

Алесь Беляцкий заявил отвод судье. Ходатайство было отклонено. Адвокат Беляцкого ходатайствовал на изменение меры пресечения. Прокурор отметил, что Беляцкий может скрыться от правосудия, а судья не удовлетворила ходатайство.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович не признали вину ни по одной из статей.

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