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Следы от наручников на руках нобелевского лауреата

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  • 5.01.2023, 21:05
  • 7,846
Следы от наручников на руках нобелевского лауреата

В Беларуси судят Алеся Беляцкого и правозащитников «Весны».

Появилось фото, на котором можно рассмотреть следы от наручников на руках нобелевского лауреата, политзаключенного Алеся Беляцкого.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня в суде Ленинского района Минска начался процесс по делу правозащитного центра «Вясна». Режим Лукашенко судит нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, юриста Владимира Лабковича и правозащитника Дмитрия Соловьева.

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