Элегантное требование Эрдогана

Элегантное требование Эрдогана5
- Telegram-канал «CYNIC»
- 5.01.2023, 21:37
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Провокацию распознали с первых минут.
Эрдоган действует элегантно: требует, чтобы Путин в одностороннем порядке закончил войну.
Ту же позицию — только в более лояльной форме — озвучивает Пекин, ссылаясь на то, что Путин «слишком долго воюет».
После этого Эрдоган отправляет Украине небольшую партию вооружения, а Кремль на это отвечает репликой Гундяева, предлагающего «рождественское перемирие», на которое тут же соглашаются Шойгу и Путин.
Дальше Путин будет рассылать всем кадры, как украинцы под Рождество бомбят русню, пока те мирно наматывают сопли и кишки на кулаки.
Только этот прием настолько старый, что провокацию все распознали с первых минут предложения Гундяева.
Первое: уничтожать русофашистов — это богоугодное занятие.
Второе: Россия никогда не соблюдала перемирия, о которых сообщала.
Третье: Перемирие и так всегда действует для «граждан, которые хотят посетить церкви». Украина по гражданскому населению не бьет, а прилет по примеру Макеевки будет с божественным душком. Не забываем, что взрывы на территории РФ также осуществляются святым духом без официального вмешательства украинцев.
Telegram-канал «CYNIC»