В Минске учительницу-ябатьку осудили за педофилию и детскую порнографию 5.01.2023, 21:50

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В соцсетях она активно поддерживала Лукашенко.

Перед Новым годом в Минске завершился суд по деятельности порностудии, снимавшей детское порно. По этому делу осудили шесть человек — пять женщин и одного мужчину. В деле фигурировали не только снимки детского порно, но и развращение заведомо малолетних.

Как выяснил «Белсат», одна из осужденных до задержания работала учительницей и в социальных сетях выражала политические симпатии к Александру Лукашенко.

Речь идет о Ксении Перфильевой, которая в подписях под постами в Instagram довольно часто использует провластные хэштеги. В августе 2020-го она разместила фотографию дочери с плакатом в руках, на котором написано #ямыбатька. Этот пост автор пометила хэштегами #любимуюнеоттадим и #ямыбатькаby.

В своем профиле женщина написала, что она «мама двух красавиц, преподавательница, любительница ювелирного дела и менеджер студии fashion_shock_art».

Как узнали журналисты, женщина, обвиняемая в педофилии и детской порнографии, ранее преподавала английский язык в средней школа №1 в Осиповичах.

Суд, кстати, назначил Перфильевой 13 лет колонии. Другие фигуранты получили от 13 до 19 лет.

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