ВСУ сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 5.01.2023, 21:54

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Украинская авиация нанесла 15 ударов по оккупантам.

Вооруженные силы Украины за сутки сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в традиционной вечерней сводке.

«Авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов», — говорится в сводке Генштаба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

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