ВСУ сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
- 5.01.2023, 21:54
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Украинская авиация нанесла 15 ударов по оккупантам.
Вооруженные силы Украины за сутки сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в традиционной вечерней сводке.
«Авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов», — говорится в сводке Генштаба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.