«Страшнейший бунтарский поступок совершил наш воин прямо в берлоге врага» 2 5.01.2023, 22:17

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Денис Ивашин

Денис Ивашин напугал тюремщиков рисунком праздничной елки.

Политзаключенный журналист Денис Ивашин неплохо рисует и к праздникам нарисовал украшенную елку, которая очень напугала его тюремщиков, пишет жена Ивашина Ольга в специальном Telegram-канале.

«Страшнейший бунтарский поступок совершил наш воин прямо в берлоге врага: он нарисовал желто-голубые гирлянды с белыми и красными шарами. Страх и ужас, одним словом!

Сотрудники гродненской тюрьмы нейтрализовали угрозу наиболее эффективным образом: забрали рисунок. Возможно, съели его от греха подальше. Ну или максимум сожгли, чтобы не дай бог им тот рисунок не навредил.

В очередной раз вспоминаются слова Дениса: «Как можно таких врагов уважать?» — пишет Ольга Ивашина.

Журналист-расследователь Денис Ивашин в сентябре 2022 года был приговорен режимом Лукашенко к 13 годам и 1 месяцу колонии усиленного режима. За решеткой он уже почти два года, с 12 марта 2021 года.

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