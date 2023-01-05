Германия передаст Украине батарею ПВО Patriot и БМП Marder

Германия передаст Украине батарею ПВО Patriot и БМП Marder2
- 5.01.2023, 22:45
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Об этом договорились Байден и Шольц.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре согласовали передачу Германией Украине дополнительной батареи ПВО Patriot. Также Вашингтон и Берлин передадут ВСУ БМП. Об этом говорится на сайте Белого дома.
В совместном заявлении по итогам разговора Байден и Шольц выразили решимость «продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо».
В соответствии с этим США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, говорится в заявлении. Украинский персонал также пройдет обучение для работы с этой техникой.