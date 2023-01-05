«На словах выглядит красиво, на деле мало что изменится» 1 5.01.2023, 23:16

1,536

Как будет проходить обязательный медосмотр в Беларуси.

С 1 января в нашей стране начал действовать обязательный медосмотр (или диспансеризация) для всех граждан вне зависимости от жалоб. Как рассказали читатели «Зеркала», поликлиники уже активно приглашают его пройти. Но будет ли польза от нововведения и справится ли система здравоохранения с таким наплывом посетителей? Попытались разобраться.

На анализ меддокументов за год — 30 секунд

Вероятно, для прохождения медосмотра граждан будут вызывать сами поликлиники. Как минимум об одном таком случае нам сообщил читатель. Сам мужчина родом из Бобруйска.

— Сегодня позвонили из поликлиники и сказали в обязательном порядке 6 января явиться для прохождения диспансеризации. Как это будет проходить, я не знаю, — рассказывает собеседник.

По словам белоруса, ему позвонили со словами: «Вам нужно явиться в поликлинику для диспансеризации, вы давно не проходили». На его вопрос, обязательно ли это, ответили, что да: «Обязательно, с нового года ввели новые правила».

Точного времени, к которому нужно прийти, мужчине не сказали, назвав диапазон с 12.00 до 16.00 и кабинет. А вот что будет, если не явиться на медосмотр, бобруйчанин не спросил.

В деталях о том, как будет проходить обязательная диспансеризация, на примере 11-й городской поликлиники Минска рассказывал «Медицинский вестник». Так, по заверениям главврача Ирины Болдыревой, в поликлинике налажена работа трех отдельных кабинетов для диспансеризации. Они работают с 8.00 до 20.00.

На медосмотр одного пациента планируется выделять 15−18 минут. Время рассчитывается так:

проведение анкетирования с оформлением анкеты и оценкой факторов риска — 6 минут,

анализ медицинских документов за последние 12 месяцев — 30 секунд,

осмотр полости рта и кожных покровов — 1 минута,

измерение артериального давления, роста, веса, окружности талии, определение индекса массы тела — 1 минута 30 секунд,

измерение внутриглазного давления — 15 секунд,

проведение ЭКГ — 4 минуты,

консультирование пациента по вопросам медицинской профилактики — до 2 минут,

выдача направлений на дополнительную диагностику — 1 минута,

осуществление предварительной записи врачу — 30 секунд,

оформление документов — 30 секунд.

Решение проводить обязательный медосмотр для всех граждан, по мнению Болдыревой, не должно привести к коллапсу системы здравоохранения. Она приводит пример: в 2023 году поликлиника проведет медосмотр 23 000 человек. Это по 92 человека за один рабочий день: по 30 человек на один кабинет или по 15 пациентов на одну смену.

«На словах выглядит красиво, на деле мало что изменится»

Недавно уволившийся терапевт одной из минских поликлиник Олег (имя изменено) уверен: идея хорошая, но реализация будет не очень:

— Идея классная, конечно. Но это палка о двух концах. В наших реалиях обязательный медосмотр очень проблемно и сложно реализуем. Самое банальное — отсутствие достаточного количества врачей и медсестер и недостаток оборудования. Да, скорее всего, благодаря этому найдут людей, у которых онкологические заболевания на начальной стадии, еще что-то. Но потом пациентов будет сложнее обследовать.

Олег приводит пример. В его поликлинике кабинет УЗИ работал круглосуточно все дни в неделю. Двое врачей находились на работе максимальное время. На тот момент медики уже не справлялись с нагрузкой, хоть речь шла только о людях, которым очень надо сделать УЗИ.

— А когда начнется повальная диспансеризация, часть людей придется дополнительно обследовать, сделать УЗИ, КТ, направлять к более узким специалистам, — объясняет он. — Я представляю, как это будет реализовано: где-то что-то допишут, где-то статистику поправят. На словах выглядит красиво, на деле же мало что изменится. И вопрос, как они будут контролировать посещение и влиять на то, чтобы люди приходили?

— В материалах для подготовки к LEW (Врачебный верификационный экзамен в Польше. — Прим. ред.) я читал статью, что такое повальное обследование людей до 60 лет не имеет большой эффективности и никак не влияет на летальность, — добавляет собеседник. — Правда, это касалось польской медицины. Но суть в том, что до 60 лет не так много людей страдает хроническими заболеваниями, в районе 2−3%. А люди в зоне риска, но младше 60, сами приходят и обследуются. Да, среди тех, у кого нет жалоб и все нормально с анамнезом, выявят небольшое заболевших, но на это уйдет очень много сил.

Конечно, среди тех, кто хорошо себя чувствует, будет небольшое количество людей с серьезными заболеваниями, но на это уйдет очень большое количество сил. Нужно отметить, что такой метод обследования присутствует во многих европейских странах. Например, чтобы получить страховку, нужно пройти обследование. Это стандартная процедура. Но когда в стране бесплатная медицина и нехватка персонала, не очень понятно, зачем делать это прямо сейчас. По факту особой разницы и пользы не будет.

«Справятся в поликлиниках, а почему нет. Это же привязано к дню рождения»

На горячей линии Комитета по здравоохранению Брестского горисполкома, куда журналистка позвонила как обычная гражданка, подробности диспансеризации не рассказали, посоветовав всем желающим обращаться по месту жительства.

А вот на горячей линии одной из минской поликлиники, куда позвонила читательница (запись разговора есть в редакции) рассказали больше.

— Звонят из поликлиник и приглашают на диспансеризацию, да. Если вы молодая, то нужно будет проходить раз в три года.

— То есть вы позвоните, и мне обязательно прийти в определенный день? А если я не смогу?

— В определенный день точно не обязательно. Можно и в другой. Вы можете записаться в диспансерный кабинет на любое время, которое вам удобно, либо прийти по живой очереди и пройти медосмотр так. Заполняете анкету, и сразу по ней назначат анализы, кардиограмму, все в этот день проведут.

— А насколько вообще реально вот так провести медосмотр для всех граждан? И не все ведь захотят приходить на него.

— Справятся в поликлиниках, а почему нет. Это же привязано к дню рождения. Вот у вас день рождения, например, и вас приглашают на диспансеризацию. Вы заполняете специальную анкету, за день на месте сдаете анализы, делаете кардиограмму. Если нужно, дополнительно вас исследуют, отправят к нужному врачу. Но если нет никаких признаков серьезных заболеваний, прямо в этот же день в диспансерном кабинете закрываете медосмотр.

А вот ответа на вопрос, как будут мотивировать проходить медосмотр тех, кто не захочет, у собеседницы не нашлось. Также неизвестно, что будет, если человек откажется от диспансеризации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».