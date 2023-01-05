Байден отреагировал на заявление Путина о «прекращении огня» 1 5.01.2023, 23:32

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Джо Байден

Президент США считает, что главе Кремля нужна передышка.

Президент США Джо Байден прокомментировал приказ Путина о «прекращении огня» 6−7 января.

Как сообщает CNN, глава Белого дома сказал, что не хочет реагировать на что-либо, что говорит Путин.

«Интересно, что он готов был бомбить больницы, детские сады и церкви 25 [декабря] и на Новый год», — напомнил президент США.

По мнению главы Белого дома, Путин «пытается передохнуть».

Как писал сайт Charter97.org, глава Кремля Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Российский диктатор принял такое решение после разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Офис президента Украины и СНБО уже ответили на российское предложение перемирия.

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