InformNapalm: Россия планирует взорвать на Рождество несколько храмов на Донбассе 6.01.2023, 1:11

иллюстрационное фото

На месте взрывов хотят привезти обломки HIMARS.

По данным агентурной разведки, 6-7 января, на Рождество РФ планирует устроить провокации и взорвать несколько православных храмов в Донецке и других населенных пунктов на оккупированных территориях.

Об этом сообщили в международном разведывательном сообществе InformNapalm.

«По данным двух приближенных к боевикам «ДНР» HUMINT-источников InformNapalm, существует высокая вероятность того, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января», — говорится в сообщении.

В сообществе отметили, что Россия планирует снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать повод для новой волны мобилизации. Для этого они планируют использовать собранные из других мест взрывы обломки HIMARS.

«У нас остается очень мало времени, чтобы собрать дополнительные показания, поэтому мы обнародуем эти неполные данные с надеждой, что замысел РФ будет сорван в результате огласки», — отмечается в сообщении InformNapalm вместе с уточнением, что точных данных о потенциальных локациях для провокаций пока нет.

В организации добавили, что публичное заявление Путина по поводу намерений объявить так называемый «режим прекращения огня» может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту, ведь это вполне соответствует духу привычных для РФ операций «под чужим флагом».

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