Зеленский ответил на «путинское перемирие» и обратился к россиянам 6.01.2023, 3:55

1,958

Владимир Зеленский

Президент Украины напомнил о своей формуле мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

Он напомнил, что 15 ноября Украина представила свою формулу мира.

«Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это - гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи», - заявил Зеленский.

Он сообщил, что 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество.

«Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и неслышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат», - добавил глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия отказалась от предложения украинской стороны по прекращению агрессии и совсем не стремится к миру.

«Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь», - добавил он.

Президент заявил, что для быстрого завершения войны, необходимо совсем не «рождественское перемирие».

«Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере», - резюмировал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».