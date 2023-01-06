Глава французской военной разведки ушел в отставку после того, как не смог предсказать вторжение РФ 6.01.2023, 4:55

Эрик Видо

Оценки Франции противоречили прогнозам союзников.

Глава французской военной разведки покидает свой пост после того, как Париж, в отличие от других западных союзников, не смог точно предсказать, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, сообщили несколько источников, осведомленных о его уходе, пишет «Зеркало недели. Украина.

Генерал Эрик Видо, возглавивший Управление военной разведки (DRM) только прошлым летом, должен немедленно уйти со своего поста, сообщил AFP военный источник, попросивший не называть его имени.

Другой источник сообщил AFP, что в последние дни в армии ходили слухи об уходе генерала, и не исключено, что ему могла быть предложена другая должность, хотя в итоге этого не произошло.

За несколько месяцев до вторжения президента России Владимира Путина в Украину 24 февраля оценки Франции противоречили мрачным прогнозам союзников, включая США и Великобританию, которые предупреждали о неизбежности крупного военного нападения.

Высокопоставленные лица в правительстве президента Эммануэля Макрона настаивали на том, что не было никаких намеков на полномасштабное вторжение, и Макрон продолжал дипломатию до последней минуты, лично встречаясь с Путиным в Кремле и пытаясь организовать встречу на высшем уровне с президентом США Джо Байденом.

Этот вопрос особенно чувствителен, поскольку Макрон в значительной степени избегал предвыборной кампании на президентских выборах в апреле, чтобы сосредоточиться на борьбе с войной, стремясь укрепить свой имидж глобального государственного деятеля.

В начале марта высший генерал Франции Тьерри Буркхард признал в интервью газете Le Monde, что между Францией и США были разногласия в анализе того, что произойдет в Украине.

«Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы», — сказал Буркхард, завоевавший поклонников во время конфликта своими откровенными оценками ситуации.

«Наши службы скорее думали, что вторжение в Украину будет иметь чудовищную цену (для России) и что у русских есть другие варианты» для достижения своих целей, — сказал он.

На самом деле американцы располагали высококачественными разведданными о подготовке России и за несколько недель до вторжения приняли беспрецедентное решение обнародовать информацию в попытке оказать давление на Путина.

Александр Папэммануэль, профессор Института политических исследований (IEP) в Париже и специалист по разведке, сказал, что Вашингтон применил новую тактику, используя разведданные, чтобы попытаться оказать давление на иностранного лидера.

Он сказал, что Франции хорошо известно, что ее собственная разведка потерпела неудачу в этом случае, хотя он добавил, что DRM не должно быть единственным подразделением служб безопасности, которое должно брать на себя вину.

Le Monde сообщила, что DRM часто оказывалось в стороне от влиятельной службы внешней разведки Франции, Главного управления внешней безопасности (DGSE), известного за рубежом благодаря популярному телесериалу «Бюро».

Но Папэммануэль сказал: «Предупреждение для всего (разведывательного) сообщества. Вы должны действовать эффективно и противостоять всем угрозам».

Военный источник сказал, что основная роль DRM заключалась в предоставлении разведданных об операциях, а не о намерениях.

Его службы пришли к выводу, что у России «были средства для вторжения в Украину, и то, что произошло, показало, что она была права», сказал источник.

Le Monde заявила, что война на Украине выявила различия между разведывательными службами Франции и Великобритании и США, у которых больше бюджетов и больше возможностей для маневра с точки зрения закона о слежке.

«Даже если эта зависимость от англо-саксонской разведки существовала долгое время, особенно в борьбе с терроризмом и в космосе, война в Украине грубо пролила на нее свет», — пишет газета.

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