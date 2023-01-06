Уловка под Рождество Telegram-канал «Сито Сократа»

6.01.2023, 5:55

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Сумбурные процессы в российских верхах усугубляются.

Явным признаком выступает путинская импровизация «рождественского перемирия» на 36 часов. Учитывая тотальную нелюбовь нафталинового вождя к любым спонтанным действиям, сразу закрадывается подозрение на счет какого-то плохого подтекста данного шага.

Действительно, приказ появился как снег на голову и вызывает непонимание даже в среде самых безысходных апологетов режима. С какой стороны не посмотри на акт путинского «милосердия» и «миролюбия» – он выглядит цинично и лицемерно.

Изначальный толчок данной инициативе дал главарь московской квазицерковной структуры «РПЦ» Кирилл. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. При этом даже здесь духовное лицо с погонами известных служб под рясой отыгрывает темник о «междоусобном конфликте», пытаясь описать российское вторжение в Украину в качестве гражданской войны. Здесь на лицо огромная нестыковка. Кирилл явно пытается организовать косплей «рождественских перемирий» времён Первой мировой войны, которая была межгосударственным конфликтом. Странно, что ему не донесли об отсутствии каких-либо подобных эпизодов в период российской гражданской войны.

К слову, Кирилл – ведущий поджигатель войны. Он почему-то не выдвигал инициатив о пасхальном перемирии, когда российские оккупанты браво обращали города Украины в пепелища. А ведь Воскресение Христово – самый почитаемый праздник среди христиан. Напротив, Гундяев от имени религиозной ветви власти всячески подстрекал к кровопролитию, раздавал благословения и иконы захватчикам и утверждал «душеспасительный» характер участия в «священной войне», которая смывает все грехи. Почему же сейчас сатанинский пастырь сменил риторику? Тем более, на совести российских террористов разрушение 75 храмов и культовых сооружений!

Акция Гундяева-Путина преследует сразу несколько целей. О «перемирии» говорят из каждого утюга. А значит, тема разборок вокруг «макеевской трагедии» отходит в тень. Ставка делается на падение интереса к катастрофическому удару по репутации высшего военного командования РФ. А ещё вчера все ждали генералопада, вплоть до позорного снятия Суровикина.

Также Путин, санкционируя «рождественский перекур», пытается показать, кто в России начальник. Фактически он резко подвинул Пригожина, который все праздники не исчезает из новостных заголовков со своим шок-контентом с передовой. «Перемирие» как бы маркер управляемости ситуации на фронте, хотя любой его срыв можно будет списать на активности варлорда в кепке.

К слову, акт спонтанного путинского миролюбия по своей сути не более, чем дымовая завеса. Нельзя исключать подготовки ФСБ и ГРУ рождественской провокации где-либо в зоне «спецоперации» с большими людскими жертвами, дабы представить Украину в демоническом свете и вспенить «ярость благородную» для объявления всеобщей мобилизации. Так что 6-7 января крайне опасные дни для всех прихожан православных церквей как на временно оккупированных территориях Украины, так и в самой России. Не только в приграничных областях, но по всей стране.

По этим причинам необходимо крайне осторожно относиться к путинской задумке. Если бы в Кремле реально хотели прекращения огня, то просто ушли бы с чужой земли. А мизерная подачка не даёт ни безопасности людям, ни каких-либо надежд. Это ловушка, как заманухи маньяка Чикатило для своих жертв.

Путин действует как типичный непрогнозируемый волюнтарист. Он затеял бедственную для российского народа войну, которую проиграл. И конечно, теперь хаотично ищет малейшие зацепки, чтобы умыть руки. Посмотрите, вот какие мы миролюбивые убийцы в отличие от противника, который после стольких месяцев ужасного террора вдруг не верит в нашу искренность.

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