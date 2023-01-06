Главарь «ДНР» Пушилин отказался выполнять приказ Путина о «перемирии» 4 6.01.2023, 8:07

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Он публично выдвинул условие главе Кремля.

Как сообщал сайт Charter97.org 5 января президент РФ Владимир Путин объявил о «рождественском перемирии» в Украине и призвал Киев не открывать огонь в течение 36 часов.

Официальный Киев, как и ожидалось, не поверил Кремлю, а некогда лояльные к Путину пропагандисты высказали откровенное разочарование его приказом.

Однако дальше всех пошел главарь формирования «ДНР» Денис Пушилин, который публично «обнулил» авторитет хозяина Кремля, отказавшись соблюдать перемирие.

По словам, террориста, «ни о каком перемирии и речи быть не может».

Он выставил условие президенту РФ: его «войска» будут отвечать «на провокации противника» и не позволят продвинуться к линии соприкосновения.

Украинцы готовы к любому развитию событий 6 и 7 января, но, зная «традиции» армии РФ, ждут провокаций. Не исключено, что после очередного обстрела оккупанты обвинят украинскую сторону в выдуманном ими нарушении.

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