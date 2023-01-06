Новая Макеевка: ВСУ разгромили базу с 1000 россиян в Гавриловке Второй 9 6.01.2023, 8:29

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фото: twitter

Ликвидированы десятки офицеров, сотни солдат объявлены «без вести пропавшими».

Вооруженные силы Украины снова ударили по базе российских оккупантов. На этот раз целью стала локация захватчиков в селе Гавриловка Вторая Херсонской области. Там было до 1000 военных РФ.

Об этом сообщают украинский военный журналист Андрей Цаплиенко и Telegram-канал «Николаевский Ванек», а также ряд украинских СМИ.

Атаку сравнили с ударом по 19-м ПТУ в Макеевке, где ВСУ также уничтожили сотни оккупантов.

«В Херсонской области сегодня произошел аналог Макеевского выпускничка. Сегодня некоторые могли проснуться в Каланчацком районе в 5 утра от сильных взрывов. В некоторых селах, в далеке от места прилета открылись окна и двери. А все потому что были прилеты по расположению россиян в н.п. Гавриловка Вторая – 46.181359, 33.473553», – сказано в сообщении.

Отмечается, что все началось с того, что прямо в Новый год 1 января РФ начала туда перемещать силы своей обороны.

«404-й мотострелковый полк (это такой себе аналог нашего ТРО, на самом деле сборная солянки). Переместились они все дружно в общагу завода «Таврида», в количестве до 1000 человек. На территории оставили «Грады» и вскоре должны были выдвигаться поближе к линии фронта. Но что-то пошло не так, и сегодня с 6 утра до примерно 16:00 пришлось разгребать завалы», – говорится в сообщении.

«Некоторые могли проснуться в Каланчацком районе в 5 утра от сильных взрывов. ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Гавриловке, Каланчацкого района, Херсонской области, — сообщают о десятках погибших, в том числе офицеров», — написал Цаплиенко.

Также сообщается, что минимум 100 российских солдат с ранениями привезли в больницу в другой населенный пункт. Их погрузили в 3 КАМАЗа. Кроме того, отмечается, что погибло минимум 20 офицеров, а все остальные военные РФ пока что считаются без вести пропавшими. Территория на данный момент оцеплена.

«Само здание серьезно пострадало, видно, что нету ни крыши, ни стен (в некоторых местах). С самого населенного пункта они вышли, оставили только тех, которые прикрывают саму оцепленную территорию, так как скорее всего завтра снова будут разгребать завалы, либо сегодня ночью. Не хотят разноса по всем каналам этой информации (как было с Макеевкой), т.к поражение было серьезное, причем что в том квадрате стоит еще и славное российское ПВО, которое очевидно не спасло несколько сотен (?) солдат от смерти», – говорится в сообщениях украинских СМИ.

Помимо этого, есть информация, что тела оккупантов будут сжигать.

«А вот где буду сжигать – узнаете в следующих постах. Слава ВСУ!» – подытожили авторы телеграм-каналов.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь с 31 на 1 января, практически под бой курантов, был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, что удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов.

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