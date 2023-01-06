«У россиян посыплется половина фронта» 2 6.01.2023, 8:33

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фото с сайта promin.cv.ua

Полковник ВСУ рассказал о новом стратегическом наступлении Украины.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ Роман Свитан указал на крайне позитивную тенденцию для Украины, которая заключается в том, что союзники начали передавать Украине бронетехнику.

Турецкие бронированные машины, французские колесные танки, а также бронетехника с других стран – все это наконец-то пошло к ВСУ.

По мнению эксперта, суть активизации стран-партнеров заключается в том, чтобы сделать украинскую пехоту мотопехотой перед большим наступлением Украины, то есть полностью посадить их на железо и броню.

Об этом Роман Свитан рассказал в интервью Евгении Кутновой для YouTube-канала Politeka Online.

«Будет ли это наступление решающим?» – поинтересовалась ведущая.

«Оно стратегическое. После такого наступления у россиян просто посыплется как минимум половина фронта, – ответил военный эксперт. – Это Запорожский фронт, а также полностью просядет Херсонское направление, и мы, естественно, будем уже заходить в Крым».

Как отметил Свитан, это наступление перережет сухопутный коридор из России на сторону левого берега Херсона и в Крым, а повторный удар по Крымскому мосту будет означать уже оперативное окружение.

«Дальше через неделю-две у них заканчиваются армейские запасы, и в принципе можно выполнять любые действия. Нашими дальними средствами поражения будем выжигать оставшиеся остатки гарнизона, пока они уже на веслах или вплавь не будут уходить. И это уже необратимый процесс. Это так называемая логика войны. Любой военный это прекрасно понимает», – подчеркнул полковник.

С военной точки зрения, удержать линию фронта в 1000 км длиной и 100 км в глубину просто невозможно, особенно если фронт прижат к морю (а россияне как раз зажаты между нашими войсками и побережьем Азовского моря), объяснил Свитан.

«Кстати, они сейчас находятся в такой же заведомо проигрышной ситуации, в которой были на правом берегу Херсонской области», – сказал полковник.

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