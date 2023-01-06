ВСУ провели мощную контратаку в Бахмуте 6.01.2023, 8:51

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фото: reuters

Опубликованы новые карты боев.

Украинские военные провели успешную контратаку в Бахмуте, что позволило отбросить оккупантов в городе на 300 метров. Войска РФ пытаются наступать в районе Сватово, чтобы уменьшить давление на трассу Сватово-Кременная.

Об этом сообщает ISW.

Попытки наступления оккупантов в Луганской области

Войска РФ 5 января продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. ВСУ отразили атаку российских войск в районе Стельмаховки (16 км к северо-западу от Сватово).

Российские войска пытаются отбросить украинские силы с позиций у трассы Р-66 (Святово-Кременная), наиболее ожесточенные бои идут у Червонопоповки (6 км к северу от Кременной). Артиллерия ВСУ в настоящее время может блокировать все передвижения российских войск по трассе.

Российские источники утверждали, что 5 января украинские силы продолжали контрнаступательные операции в направлениях Сватово и Кременная. ВСУ также регулярно проводят ночные рейды по российским позициям в районе Куземовки (15 км к северо-западу от Савтово), намереваясь измотать оккупантов.

ВСУ успешно контратаковали войска РФ в Бахмуте

Украинские военные провели успешную контратаку в Бахмуте, в то время как российские войска продолжали наступательные операции вокруг города. Сообщается, что украинские военнослужащие провели тактическую контратаку в Бахмуте и продвинулись на 300 метров в неустановленном районе, вынудив войска РФ уйти с определенных неуказанных позиций.

Российские источники опровергли это сообщение и заявили, их армия продвинулась на северо-восток и юг от Бахмута и добились успехов в самом Бахмуте. Кадры с геолокацией, размещенные между 4 и 5 января, показывают, что российские войска предприняли незначительное продвижение к югу от Бахмута в районе Опытного (3 км к югу от Бахмута) и Курдюмовки.

Российские силы продолжали наступательные операции на западной окраине Донецка 5 января. На кадрах с геолокацией, опубликованных 5 января, видны последствия украинского удара по базе чеченских боевиков в Марьинке, а также видно, что российские войска занимают ограниченные позиции вдоль трассы Донецк-Запорожье на юго-западной окраине Донецка.

Оккупанты укрепляют свои позиции на левобережье Херсонской области

Войска РФ 5 января продолжали действовать диверсионно-разведывательными группами на реке Днепр и укрепляют позиции на левобережье Херсонской области. Российские источники утверждали, что оккупанты удерживают позиции на острове Великий Потемкин к юго-западу от города Херсон в дельте Днепра и что ранее 2 января украинские силы лишь ненадолго высадились на острове.

ВСУ продолжали наносить удары по российским военным объектам в тыловых районах на юге Украины. Так, появилось сообщение о подрыве склада ракет С-300 в Раденске Херсонской области, который находится в пределах досягаемости украинской ствольной артиллерии.

Минобороны РФ также подтвердило удар по Токмаку Запорожской области, но опровергло утверждения о том, что российские войска использовали госпиталь в Токмаке в качестве военного объекта.

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