Смелая белоруска поставила на место Азаренка на суде над Беляцким 3 6.01.2023, 8:54

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Пропагандиста впереди ждет «много плохого».

Отважная женщина, пришедшая на суд над правозащитниками «Вясны», прямо в глаза высказала пропагандисту Григорию Азаренку, что о нем думает, сообщает «Наша Ніва».

Азаренок, как обычно принято у государственных пропагандистов, приставал к иностранным дипломатам, которые хотели присутствовать на суде над нобелевским лауреатом Алесем Беляцким и его соратниками. Одна из женщин вмешалась в этот разговор и обвинила государственных пропагандистов в поддержке террора. На настойчивый вопрос Азаренка, какой террор они поддерживают, женщина ответила: «террор — это Азаренок».

После безуспешных попыток Азаренка морально унизить женщину он цинично пожелал ей «хорошего дня», на что она в ответ пожелала ему плохого дня и выразила уверенность, что все плохое у него впереди. И даже показала пальцами, что именно подразумевает.

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