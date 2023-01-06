Украина получит оружие, которое ей не поставляли в 2022 году 6.01.2023, 9:02

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Времена «табу» закончились.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в этом году ВСУ получат оружие, которое не поставлялось в 2022 году.

«В этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022. Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое .А еще дождитесь объявления нового американского пакета!», - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что «времена табу на поставки оружия прошли».

«Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе», - заявил министр.

Напомним, что после переговоров президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки.

Зеленский подчеркнул, что решение Франции выводит оборонную поддержку Украины Европой на новый уровень. Он также сказал, что сейчас нет ни одной рациональной причины, почему Украина до сих пор не получила танки западного образца.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Берлин также передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

В январе должно пройти очередное заседание в формате Рамштайн, на котором представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

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