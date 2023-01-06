Указ Путина о «перемирии»: в документе есть интересный нюанс 6.01.2023, 9:17

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Ошибка или признание поражения?

Российский диктатор Путин поручил министру обороны Шойгу ввести «рождественское перемирие» по всей линии фронта. В Кремле издали соответствующий указ, в котором журналисты «24 канала» нашли интересный момент.

В документе отмечено что линия фронта расположена «в Украине», хотя захватчики настойчиво рассказывают, что линия столкновения расположена якобы на территории России. Враг называет так временно оккупированные украинские территории.

Таким образом, Путин все же признает, что это территории Украины. Или же диктатор дал Шойгу приказ не стрелять там, где россияне вроде бы еще «не стреляют».

О том, что даже государство-агрессор не признает свои оккупационные действия, свидетельствует еще один факт. В частности, 26 декабря на сайте Кремля нашли карту России, которая не охватывает аннексированные территории. Однако такую карту официальная Москва использовала и раньше. К примеру, 13 ноября.

Кстати, после указа Путина минобороны России отдало указание ввести «режим прекращения огня» на 36 часов. Он, якобы, должен продолжаться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Внезапное заявление Путина о «перемирии» появилось вечером 5 января. В Офисе президента Украины сразу отреагировали на циничное предложение. Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не убивает мирное население и не нападала на чужую территорию, как это делает Россия. Поэтому «перемирием» можно было бы назвать только полный выход российских войск из наших областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также подчеркнул, что к Украине это «перемирие» не имеет никакого отношения, Киев не будет договариваться ни о чем с оккупантами, пока они не уйдут из чужого государства.

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