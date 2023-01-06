В Беларуси резко выросло количество поддельных долларов 3 6.01.2023, 9:27

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Чаще всего фальшивыми оказываются банкноты номиналами $100 и $50.

гораздо чаще стали находить поддельные доллары 1

Количество выявленных поддельных долларов США в Беларуси увеличилось за январь-сентябрь 2022 года на 87,7%. При этом количество выявленных фальшивых российских рублей сократилось, предоставил статистику Национальный банк.

Банковские работники по итогам трех кварталов 2022 года обнаружили 705 поддельных банкнот, поддельные монеты им не встречались. Основное количество выявленных фальшивых банкнот — это доллары США (84,4%).

Доля поддельных российских рублей составила 9,9%, евро — 4,5%, белорусских рублей — 1,0%, других валют — 0,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков увеличилось на 19,9%. Количество выявленных поддельных долларов США увеличилось на 87,7%. В то же время уменьшилось на 68,5% количество выявленных поддельных российских рублей, на 27,3% — евро. Количество подделок белорусских рублей увеличилось в абсолютном выражении всего на 3 штуки.

66,5% всех поддельных денежных знаков выявлено в Минске, в областях Беларуси — в пределах 3,1—9,5%. В общем же поддельные денежные знаки были найдены в 49 населенных пунктах.

Среди поддельных банкнот преобладали доллары США: а именно банкноты номиналами 100 и 50 долларов — 77,6% и 21,0% соответственно.

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