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В Мексике задержание наркобарона вызвало беспорядки: подбиты вертолеты и самолет

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  • 6.01.2023, 9:38
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В Мексике задержание наркобарона вызвало беспорядки: подбиты вертолеты и самолет
фото: anadolu agency

Во время уличных столкновений также угнали 250 автомобилей.

Наркобарон Овидио Гусман Лопес задержан в Мексике. Это привело к столкновениям на улицах, гибели и ранении людей, 250 автомобилей были угнаны. Во время задержания были подбиты два вертолета и самолет.

Об этом сообщает местное издание Formula.

Минобороны Мексики подтвердило задержание Гусмана Лопеса в городе Кульякане в штате Синалоа поздно вечером 5 января. Наркобарон был доставлен в Мехико самолетом Военно-воздушных сил, его поместили в тюрьму строгого режима.

После задержания на улицах города начались перестрелки, некоторые улицы были заблокированы горящими автомобилями. Региональные власти рекомендовали жителям не покидать дома и отменили занятия в школах и университетах.

Глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда сообщил в Twitter, что во время задержания пострадали не меньше семи сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор Рубен Роча Мойя сообщил, что во время столкновений полиции и армии с боевиками погибли 10 человек, ранения получили не меньше 29 человек.

Два вертолета были повреждены попаданием из крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников наркобарона. При посадке в аэропорту Кульякана был подбит турбовинтовый самолет.

Задержание произошло в преддверии встречи лидеров Канады, Мексики и США в Мехико. Она запланирована на 10 января. Вместе с тем МИД Мексики утверждает, что страна не планирует ускоренную экстрадицию наркобарона США.

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