Путин бьется лбом о стенку Том Купер, medium.com

6.01.2023, 9:56

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ВСУ изменили ход всей войны.

Путин вторгся в Украину еще в феврале 2014 года. Следовательно, речь фактически идет о восьми годах его вторжения. Прописью — восемь полных лет. А не о «первых десяти месяцах».

Предполагаю, что сейчас и при каждом удобном случае Путин бьется лбом о стенку — всякий раз, когда думает о «том» вопросе: почему он не дошел до Киева еще тогда, завернул свои войска? По крайней мере, он упражняется в дзюдо, разбивая кирпичи головой, потому что, положа руку на сердце, таки да: Запад пожал бы плечами на его вторжение и продолжил бы вести с ним дела, как ни в чем не бывало, точно так же, как большую часть из этих последних восьми лет.

Демонстрируя чистую сущность и истинную природу своего «демократического» режима, система Путина — гораздо лучше организованная, чем любая «организованная преступность» — просчиталась и бросила свои сверхнекомпетентные вооруженные силы, возглавляемые глубоко коррумпированными и некомпетентными генералами-фаворитами на Украину.

И все это с намерением не только завоевать всю Украину, но и уничтожить ее как государство, потому что, знаете ли, нет ни Украины, ни украинцев: только несколько дезинформированных и сбитых с толку русских, подчиненных контролируемому НАТО нацистскому режиму. А если нет, то те, кто называет себя украинцами, не имеют права на существование.

Кстати, помните об этом, когда думаете об этом конфликте, поскольку, как ясно показали захваченные российские военные документы, то, что Путин планировал сделать в Украине, очень напоминало то, что нацистская Германия делала там чуть более 70 лет назад.

И учтите: западные ожидания того, что Россия легко захватит Украину, в значительной степени повлияли на решение Путина о вторжении.

Дело в том, что не только к удивлению Путина или к удивлению многих в Киеве, Харькове, Одессе, но особенно к удивлению коллективного Запада, украинцы подняли очередное «гражданское низовое восстание», взяли в руки оружие и яростно сопротивлялись. Украинцы, обычные граждане. Не их политики (ну, за редким исключением), и не их генералы: сочетание российских кибератак и радиоэлектронной борьбы отрезало последних от связи с войсками на передовой в течение первых четырех дней войны. Оставленные на произвол судьбы, не только военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ), но и десятки тысяч украинских мирных жителей организовались и воевали самостоятельно.

Попробуйте обратить внимание: сегодня об этом факте почти никто не упоминает.

Хотя это стало решающим, потому что они — украинский народ — остановили, а затем разгромили Вооруженные Силы Российской Федерации (ВСРФ) в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Николаеве: страшной ценой нанесли им убийственные потери и, в конце концов, вынудили их отступить.

Это был не кто-то другой, и это произошло не благодаря каким-то Javelin, или NLAW и НАТО, ЦРУ или МИ-6: это были украинцы.

Дальше и в разгар боев, когда коллективный Запад ожидал, что Украина в любой момент снова рухнет, и скорее раньше, чем позже, украинцы отбивались вопреки всему — под Изюмом, под Северодонецком, на юго-восточных подступах к Лисичанску (пример, Попасная). При этом они понесли сокрушительные потери — часто вопреки приказам сверху и уж точно вопреки совету Запада, без сомнения: потеряли все три города. Но учтите: за все это время ВСУ не просто собрались и убежали. Более того, они не отошли от своих передовых позиций на Донбассе, а держались там. Еще держат Ню-Йорк, еще держат Авдеевку, потеряли Пески, но прочно держат Первомайское, еще держатся в Красногоровке, по крайней мере, в западной части Марьинки…

Лучше всего то, что, продержавшись на юго-востоке Харьковской области и западнее Луганска, остановив попытки России окружить их оборону на Донбассе, украинцы растерзали ВС РФ до такой степени, что они перестали существовать как современная вооруженная сила с серьезным наступательным потенциалом. Тут уж у Путина и его приспешников нет другого выхода, кроме как превратить ВСРФ в мешанину из частных ополченцев и покупать боеприпасы в Иране и Северной Корее только для того, чтобы продолжать свою войну ради сохранения себя у власти.

Наконец, не могу не упомянуть украинские контрнаступления в августе и сентябре. Без сомнения, большая часть этой операции стала возможной благодаря притоку западного оружия и боеприпасов. И, несомненно, то, что было в Херсоне, не сработало так, как планировалось, и часть потерь ВСУ понесла там…

Но сработало в целом: вынудило Путина и его некомпетентных генералов перебросить в этот район массу остатков своих «элитных» войск, что, в свою очередь, открыло путь для контрнаступления на юго-востоке Харькова. И когда украинцы освободили эту часть своей страны, тогда отличному стратегу Владимиру Путину пришлось отвести свои войска — только для того, чтобы, в конце концов, прийти к выводу, что он не может удержать Херсон. Место, официально провозглашенное не кем иным, как им, Путиным — «Россия здесь навсегда», со всей мыслимой помпой и пышностью… а затем объявить «мобилизацию», которая, как он неоднократно подчеркивал, не нужна, потому что идет всего лишь какая-то «спецоперация», а не война…

Особенно забавляет реакция Путина на это и последующие события: во всем виноваты генералы и войска ВС РФ, а не 22+ года его правления, превратившие Россию в третьесортную банановую республику, не его микроменеджмент этой войной, и даже не его решение начать эту агрессию.

Уже не могу дождаться, когда Медведев продолжит излагать свои конспирологические пьяные теории, а Путин объявит, что вся Россия и русские больше не заслуживают на существование, потому что все они его подвели.

Том Купер, medium.com

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