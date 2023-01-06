Истребители танков: Пентагон подтвердил поставку ВСУ мощных БМП Bradley 1 6.01.2023, 9:59

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Фото: commons.wikimedia.org

Это значительно усилит и без того впечатляющие бронетанковые возможности Украины.

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – так называемые «истребители танков». Об этом заявил в рамках брифинга спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

Офицер подтвердил, что власти США скоро объявят о новом пакете военной помощи – и Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Райдер отметил, что БМП Bradley можно использовать и для оборонительных действий, и для атак. По словам генерала, эти машины наверняка обеспечат преимущество на полях боев для бойцов ВСУ

«Это не танк, а истребитель танков. Bradley – это бронированная машина, обладающая огневой мощью, которая может доставлять войска в бой. Это значительно усилит и без того впечатляющие бронетанковые возможности Украины», – подытожил он.

Справка. В башне боевой машины Bradley установлен комплекс вооружения, включающий автоматическую пушку, пулемет и пусковую установку ПТРК «Toy». 25-мм пушка М242 «Бушмастер» разработки фирмы «Гьюз Вертолет» и «МакДоннел Дуглас» (проект Chain Gun) имеет внешний цепной привод автоматики и двухлетнее питание, что допускает быстрый переход с одного типа выстрелов на другой. Электродвигатель мощностью 1,5 л приводит в движение роликовую цепь, связанную с затворной рамой, с затвором и механизмом питания. Возможны три режима огня – одиночными выстрелами и очередями с темпом стрельбы 100 или 200 выстрелов/минуту, максимальная скорострельность – 500 выстрелов/минуту.

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