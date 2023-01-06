В Бресте в новогоднюю ночь произошло таинственное двойное убийство 1 6.01.2023, 10:04

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Фото: sk.gov.by

Изучаются разные версии.

В Бресте ведется расследование убийства пожилой горожанки и ее взрослого внука, случившееся в новогоднюю ночь при невыясненных обстоятельствах. Подробности трагедии рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск».

Согласно материалам дела, 39-летний брестчанин последние два года жил со своей 79-летней бабушкой. Мужчина семьи не имел, нигде не работал, периодически выпивал, при этом ругался с родственницей, которая уговаривала его пойти на работу и бросить пить.

31 декабря брестчанин пригласил к себе друзей. Они вместе встретили Новый год, но после просьбы бабушки вести себя поспокойнее ушли дальше праздновать в другое место. Что было дальше — неизвестно.

Утром 1 января мать брестчанина решила заглянуть к нему, но дверь квартиры была заперта изнутри. Женщина звонила и стучала, но никто не открыл. Она ушла домой и позже вернулась. Дверь была уже не заперта, брестчанка вошла внутрь. В одной из комнат она нашла свою мать — старушка была мертва, на ее шее была колото-резаная рана. В соседней комнате женщина нашла мертвого сына.

Следователи изучили место преступления, изъяли различные улики, назначили экспертизы, чтобы установить причины и время смерти обоих погибших.

Изучаются разные версии. Одна из них — что внук убил бабушку и затем покончил с собой. Мать вспомнила, что он не раз говорил, как ему не нравится жить с бабкой, а его подруга — что он не раз выражал желание убить пожилую родственницу.

К слову, мужчина раньше уже был судим, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений в 2005 году.

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