Макеевка вышла из-под контроля 2 6.01.2023, 10:07

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В МВД Украины объяснили, для чего Путину «перемирие».

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил о «рождественском перемирии», чтобы отвести фокус внимания россиян от массовой ликвидации оккупантов в Макеевке. Впрочем, есть и другая причина.

Как заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, перемирие Путин может использовать еще и для провокаций в Киево-Печерской Лавре.

«Запрос Путина о перемирии на Рождество - это попытка внутри России перебить картинку с Макеевкой, которая начала выходить из-под контроля. Дело в том, что традиционная тактика россиян – после громких поражений засыпать эфир тысячами никчемных переговоров, – сработала», – отметил советник главы МВД.

Денисенко добавил, что сегодня должны обнародовать имена виновных среди захватчиков, которые допустили разгромный удар ВСУ. По его убеждению, это будут «стрелочники вместо генералов».

«Не исключено, что это подготовка к провокациям в Лавре. Одним словом, ничего нового. Все, как всегда, примитивно», – добавил Денисенко.

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