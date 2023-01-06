Найдено место, где тренируются российские операторы «Шахедов» 2 6.01.2023, 10:20

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Полигон находится в 100 км от Москвы.

Украинские журналисты-расследователи установили предполагаемое место, где оккупанты тренируют, как управлять иранскими дронами операторов из ВС РФ.

Оно находится в Московской области в районе Госцентра беспилотной авиации МО РФ.

К такому выводу пришли журналисты из «Радио Свобода», детально изучившие фото из открытых источников и спутниковые снимки.

Не так давно украинские СМИ писали о том, что РФ отправляет своих операторов на учения в Иран под видом «участия в соревнованиях».

Речь идет о четырех военнослужащих ВС РФ, которые якобы принимали участие в «Соколиной охоте».

Спустя некоторое время оккупанты стали массово атаковать Украину именно иранскими дронами.

Журналистам удалось выяснить, что все четыре военнослужащих из 924-го Госцентра беспилотной авиации РФ. Это единственный в РФ центр, который готовит операторов дронов и находится в Коломне в в/ч №20924.

Журналисты детально изучили снимки с предыдущих соревнований «Соколиная охота», проходивших в Коломне в 2019 и 2021 годах. На фото, которые в Сеть выложили представители Минобороны РФ, можно увидеть полигон для испытаний и соревнований.

Раньше он принадлежал высшему артиллерийскому училищу. Так как российские военнослужащие, проходившие обучение в Иране, с Госцентра, то логично предположить, что на полигоне в Коломне они и тренируют других операторов.

Полигон в Коломне находится в 100 км от Москвы и в 600 км от границы с Украиной.

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