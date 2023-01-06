Чего ждать белорусам от денег в 2023 году? 6.01.2023, 10:26

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Подробный прогноз.

Ожидания от 2023-го — как минимум чтобы был не хуже предыдущего года. 2022-й был для кошельков волнительным, но, как это часто бывает, самые радужные и пессимистичные финансовые прогнозы не оправдались, экономические индикаторы зафиксировались не на крайних полюсах. С деньгами и вокруг них происходило много чего: колебания курсов, ограничения банков, регулирование цен. Что ждать в этом году — покупать доллары, брать кредит, нести деньги на депозит?

Об этом журналисты onliner.by спросили у эксперта исследовательского центра BEROC Анастасии Лузгиной.

Доллар то взлетал, то падал. Что дальше?

Динамика белорусского рубля во многом будет зависеть от того, что будет происходить с российским рублем, объясняет Анастасия Лузгина.

— 2022 год был сложным для валютного рынка. С началом военных действий резко упал курс российского рубля, и это повлияло прежде всего на ослабление белорусского рубля к доллару и евро. Когда российский рубль, наоборот, начал укрепляться, мы видели аналогичную динамику белорусского рубля. Поддерживало курс национальной валюты положительное сальдо торгового баланса.

Если вы раздумываете, что делать со сбережениями сейчас, учитывайте, что зависимость от колебаний российского рубля сохранится.

— В прошлом году происходил разворот экономики в плане инвестиций, внешней торговли с Запада на Восток. Из-за санкций была ограничена торговля с Евросоюзом, потерян украинский рынок. Нужно было переориентировать экспортно-импортные потоки, и Беларусь активно наращивала экспорт прежде всего в Россию, менялась валюта контрактов по ряду позиций с долларов на российские рубли — например, по энергоносителями.

Поэтому зависимость валютного рынка от ситуации в России в этом году сохранится и, скорее всего, может даже усилиться, потому что процесс разворота не завершен, а продолжается.

Какой курс увидим в этом году?

Много неопределенности из-за военных действий в Украине, никто не может сказать, как будет развиваться ситуация, будут ли вводиться новые санкции в отношении России. Возможные санкции в отношении РФ окажут опосредованное влияние на Беларусь.

— Если ориентироваться на текущую ситуацию, российские аналитики не ожидают резкого изменения динамики российского рубля. В течение года он может медленно снижаться по отношению к доллару.

В 2022 году Россия сохраняла достаточно большое положительное сальдо торгового баланса на фоне растущего экспорта при сокращении импорта, поступление валюты было большим, а ее потребление — нет, объясняет эксперт. Плюс российский центробанк ввел ряд валютных ограничений, и часть из них еще сохраняется. Все это поддерживало курс российского рубля. Поскольку он сильно зависит от цен на нефть и газ, теперь многое будет зависеть от того, как будет работать потолок цен на энергоносители.

— Сейчас российская экономика приспосабливается к санкциям, в том числе увеличивается параллельный импорт. При этом на экспорт будут влиять эмбарго на российскую нефть, потолки цен нефть и газ. Пока реакция рынков на эти решения больше эмоциональная, чуть позже, к концу первого квартала, мы увидим реальную картину, как торговля отреагировала на такие санкции.

Скорее всего, может быть снижение экспорта, хотя торговое сальдо останется положительным и достаточно большим, но не таким, как в 2022 году. К тому же российская экономика находится в сжимающемся состоянии, в 2023-м прогнозируется снижение ВВП.

Все эти проблемы будут оказывать давление на курс российского рубля, но каких-то резких колебаний не будет, полагает эксперт. Вероятнее всего, стоит ожидать постепенного снижения российского рубля, но внутри года могут быть скачки в сторону как роста, так и снижения.

Что касается официальных прогнозов для белорусского рубля, то Евразийский банк развития прогнозирует средний за год курс 2,75 рубля за доллар, в белорусском бюджете на 2023 год заложен курс 2,78 рубля.

— В прогнозах речь идет именно о среднем курсе за год. К концу года курс может быть 2,8—2,9 рубля за доллар — это сценарий, если будет стабильная ситуация и ничего не произойдет, — говорит Анастасия Лузгина.

Фактором неопределенности остается то, как будет работать мировая экономика в 2023 году и будет ли рецессия. Военные действия в Украине продолжают негативно влиять на экономики европейских стран, а Китай еще ощущает на себе последствия ковида. Если мировая экономика будет чувствовать себя не лучшим образом, это повлияет и на нас.

Евро удивил. Куда он развернется сейчас?

Эксперт считает, что в этом году соотношение доллара и евро может быть в районе 1 к 1 либо евро будет чуть выше доллара. Но это зависит от того, как будет чувствовать себя европейская экономика.

— Вряд ли евро будет сильно расти к доллару. Это поверхностный анализ, но все будет зависеть от того, как сработает европейская экономика. Если наступит рецессия, будет сложнее.

В прошлом году на фоне высокой инфляции инвесторы искали более приятные активы для вложений, и это был в том числе доллар. Несмотря на то что в США тоже была высокая инфляция, ФРС повышала ключевую ставку более активно, чем Европейский центробанк. Вложения в долларовые активы были более прибыльны.

Тот факт, что евро исключен из валютной корзины, для обычных людей фактически ничего не меняет. Разница только в том, что сейчас официальный курс Нацбанка определяется чисто технически, через соотношение доллара и евро на международном рынке.

— На обычных людях это никак особо не скажется. Но для экономики такая позиция центрального банка означает, что идет сокращение кооперации с европейскими странами и упор делается больше на российскую экономику. По сути, это несет дополнительные риски, когда во внешней торговле и инвестициях ориентация идет на одну страну.

Что ждать от кредитов

Если судить по заявлениям правительства, денежно-кредитная политика в 2023 году будет более мягкой, а кредиты могут подешеветь.

— В основных направлениях денежно-кредитной политики прирост требований банков к экономике оценивается в диапазоне 17—21%. Это означает рост кредитования со стороны банковской системы.

Правительство планирует прирост ВВП на 3,8%, но вопрос, действительно ли удастся достичь этого: Евразийский банк развития ожидает увеличение на 0,3%. Рост ВВП, по плану правительства, предусматривается прежде всего за счет инвестиций. И если внешние возможности ограничены (возможно, что-то можно ожидать со стороны России), значит, это должно происходить за счет внутренних ресурсов, стимулирования кредитования.

Ставки по кредитам, скорее всего, будут идти в сторону снижения. Вполне возможно, это коснется и потребительских кредитов, считает Анастасия Лузгина.

— Конечно, лавинообразного падения не будет. Но постепенно, по мере того как будет замедляться инфляция и снизят ставку рефинансирования, будут уменьшаться и ставки по кредитам — на 1—2 процентных пункта или чуть больше.

Для тех, кто захочет воспользоваться потребительским кредитом на короткий срок, это может быть хорошая новость. При этом кредиты на жилье по-прежнему остаются достаточно дорогими.

— 16—17% годовых — это в целом много, на мой взгляд, если пользоваться нельготными кредитными деньгами на обычных условиях. В таком случае кредит должен быть не основной частью денег для покупки квартиры, потому долговые обязательства в этом случае будут весомыми.

Куда нести деньги: депозит, биткоин, что-то другое?

Со снижением ставок по кредитам меньше будут ставки и по депозитам. Они уже успели упасть и, вероятно, продолжат снижаться.

— Депозиты — это инструмент сбережения, но не инвестиций. Проценты по депозитам обычно покрывают уровень инфляции, но особого дохода не приносят, 1—2% максимум сверх инфляции в стабильной экономике. Зато есть гарантия возврата депозитов со стороны государства. С другой стороны, бо́льшая часть депозитов населения в Беларуси— безотзывные, пока не закончится их срок, банки в соответствии с условиями договора не выдадут деньги.

Криптовалюты — очень волатильная вещь, в то время как инвесторы по всему миру ищут более стабильные финансовые активы. Если риск — это не про вас, резкие скачки криптовалюты могут быть очень болезненными.

Вместо этого вариантом могут быть токены, которые выпускают белорусские юридические лица. По сути, это облигации компании, только в криптовиде. В отличие от депозитов, доходность по криптооблигациям выше — до 10—15% в долларах или евро, обращает внимание эксперт. Но чем выше проценты, тем больше риск. Однако как диверсификацию портфеля такой вариант рассмотреть можно.

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