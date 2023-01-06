Байден: Война в Украине достигла критической точки

Байден: Война в Украине достигла критической точки3
- 6.01.2023, 10:29
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США окажут Киеву максимальную помощь.
Война России против Украины достигла критической точки, Киев нуждается в максимальной помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Слова главы Белого дома процитировала в Twitter журналистка Дженифер Якобс.
«Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», – заявил Байден на заседании кабинета министров.
По его словам, страна-агрессор продолжает предпринимать варварские действия.
«Россия не пытается тормозить. Действия, которые они предпринимают, такие же варварские, как и год назад», – добавил президент США.