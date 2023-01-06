Видеофакт: Украинский танк в упор расстреливает окоп российских оккупантов 3 6.01.2023, 10:33

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Опубликованы кадры яростного наступления Т-72.

В сеть попало видео, на котором украинский танк в упор расстреливает окоп оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер OSINTtechnical.

В описании к видео отмечается: «Украинский Т-72 наступает на российский окоп, стреляя по нему в упор из основного орудия».

A Ukrainian T-72 charges a Russian trench, firing into it at point blank range with its main gun. pic.twitter.com/adkfPfMBMK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 5, 2023

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