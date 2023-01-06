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Видеофакт: Украинский танк в упор расстреливает окоп российских оккупантов

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  • 6.01.2023, 10:33
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Видеофакт: Украинский танк в упор расстреливает окоп российских оккупантов

Опубликованы кадры яростного наступления Т-72.

В сеть попало видео, на котором украинский танк в упор расстреливает окоп оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер OSINTtechnical.

В описании к видео отмечается: «Украинский Т-72 наступает на российский окоп, стреляя по нему в упор из основного орудия».

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