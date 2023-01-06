Лукашисты узаконили пиратство в Беларуси 6 6.01.2023, 10:44

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«Закон» опубликован сегодня.

В Беларуси легализовали параллельный импорт, то есть ввоз товаров без согласия правообладателя. Разрешается также использовать фильмы, музыку, теле- и радиопередачи, программное обеспечение из «недружественных» стран тем же способом (читай — пиратским).

Соответствующий закон № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» опубликован 6 января на Национальном правовом интернет-портале и будет действовать в течение двух лет.

Параллельный импорт

Согласно закону, допускаются ввоз и оборот в Беларуси товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателей из иностранных государств — в том числе «недружественных».

«Если такие товары включены в перечни товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка», — уточняются в документе.

При этом использование без разрешения правообладателей объектов интеллектуальной собственности, задействованных в таких товарах, не признается нарушением исключительных прав.

Составлять перечни продукции, попавшей под параллельный импорт, будут госорганы, уполномоченные на это Совмином.

Есть еще одно условие: товары не включаются в такие перечни, если правообладатели или иные лица с их согласия ведут торгово-экономическое сотрудничество с белорусскими юрлицами или физлицами и это сотрудничество «не приводит к критическому недостатку этих товаров (групп товаров) на внутреннем рынке».

Если товар включен в перечень существенно важных для внутреннего рынка, объект интеллектуальной собственности временно исключается из национального таможенного реестра. Новый закон определяет порядок действий Государственного таможенного комитета в таких случаях.

Решение узаконить параллельный импорт принято «в целях создания условий для повышения внутренней устойчивости экономики, предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров», говорится в документе.

Использование контента без разрешения правообладателя

Кроме того, новый закон позволяет использовать без разрешения объекты интеллектуальной собственности, если правообладатель из «недружественного» государства запретил или не дал согласие на их использование в нашей стране. Это касается также организаций по коллективному управлению имущественными правами.

Как сказано в документе, решение принято «в целях обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества».

В число таких объектов входят:

компьютерные программы;

фильмы (с оговоркой: их допускается использовать без разрешения в составе телепрограммы, редакцией которой является госорганизация или кинопрокатная/кинозрелищная организация);

музыкальные произведения;

теле- и радиопередачи.

Если правообладатели связаны с государствами, «совершающими недружественные действия» против Беларуси, их согласие на использование контента больше не требуется. В их отношении не действует п. 2 ст. 55 Закона «Об авторском праве и смежных правах», согласно которому, среди прочего запрещаются прокат и импорт произведения без разрешения автора или иного правообладателя.

Перечни таких правообладателей, как и в случае с параллельным импортом, будут составлять государственные органы, уполномоченные на это Совмином.

Тем не менее платить за использование объектов интеллектуальной собственности из «недружественных стран» на территории Беларуси все-таки придется. Вознаграждение будет зачисляться на счет патентного органа и храниться там до востребования правообладателем в течение трех лет. Сам же патентный орган распоряжаться этой суммой не сможет, за исключением 20%, которые он вправе пустить на покрытие своих расходов, связанных с учетом вознаграждения и выплатой его правообладателю.

По истечении трех лет, если деньги так и останутся невостребованными, их направят в доход республиканского бюджета. Размер вознаграждения, порядок его выплаты и перечисления невостребованных средств в бюджет опять-таки будут определяться Совмином.

Закон № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» был принят «палатой представителей» 20 декабря, одобрен «советом республики» 21 декабря прошлого года и подписан Лукашенко. Он вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 года включительно.

Как сделали в России

В отношении легализации параллельного импорта наша страна идет по стопам России.

Напомним, из-за войны в Украине многие компании запретили ввоз своей продукции в Беларусь и Россию. После этого в РФ приняли решение узаконить ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. В частности, Министерство промышленности и торговли России утвердило список из 96 товаров, разрешенных для параллельного импорта.

В список попали запчасти для иномарок, фото- и видеотехника, медицинские и музыкальные инструменты, продукция Apple, Samsung, косметика, бытовая химия, игровые приставки XBox, PlayStation и другие товары. Кроме того, разрешен параллельный импорт автомобилей ведущих мировых производителей.

После этого в правительстве Беларуси также заявили, что хотят легализовать параллельный импорт. Это объясняли стремлением не допустить «дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка».

Что касается использования иностранных фильмов, музыки и ПО без согласия правообладателя, здесь Беларусь даже опередила Россию: у соседей подобная идея еще только рассматривается.

В частности, президент РФ Владимир Путин еще в мае прошлого года подписал указ о «принудительном лицензировании» контента. Согласно документу, кинотеатры должны будут по принятой в Беларуси схеме перечислять правообладателям фильмов оплату на специальный российский счет. Законопроект о «принудительном лицензировании» находится на рассмотрении в Госдуме, но до сих пор не принят.

Кроме того, российские киностудии и кинотеатры просили освободить их от ответственности за нелегальный показ зарубежных фильмов, в том числе без прокатного удостоверения, которое обычно каждому фильму выдает Минкульт.

В Министерстве культуры России, однако, признали прокат зарубежных кинокартин без согласия правообладателей незаконным.

При этом некоторые российские кинотеатры уже показывают голливудские премьеры без лицензии — например, сиквел «Доктора Стрэнджа», «Топ Ган: Маверик», вторую «Черную Пантеру», «Аватар: Путь воды».

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