«Гаага аплодирует»: Гиркин устроил истерику из-за «перемирия» Путина 1 6.01.2023, 10:45

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Экс-главарь боевиков «ДНР» заявил о капитуляции России.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) гневно отреагировал на объявление диктатором Владимиром Путиным «рождественского перемирия» на фронте. Он воспринял одностороннюю инициативу как капитуляцию РФ в войне против Украины.

На этом фоне боевик отменил свой максималистский прогноз о том, что оккупанты вскоре «добьются успеха» в штурме Марьинки на Донетчине. Истерической реакцией он поделился в своем Telegram-канале.

«У меня несколько ремарок. Отзываю из вчерашнего обзора-прогноза необоснованно смелое предположение о возможности завершения штурма нашими войсками н. п. Марьинка за неделю-полторы. Марьинка если и будет когда-нибудь взята – то существенно позже, так как за 36 часов нашего «воздержания» ВСУ серьезно укрепят свои позиции и усилит гарнизон», – признал террорист.

Гиркин заявил, что Путин сделал «смелый и решительный» шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяца «СВО». Причем последнюю сам он представил словами так называемая.

«Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи», – высказался Гиркин.

Он саркастически отметил, мол, вооруженные силы РФ просто в восторге от такой ситуации. Террорист убежден, что оккупантам на своей шкуре удастся испытать все «прелести» односторонних перемирий, которые ранее познали так называемые корпуса «народной милиции «Л/ДНР» за предыдущие 8 лет.

«Думаю, нашим военным понравится. «Деэскалацию» и «перегруппировку», а также «непростое решение» ВС РФ уже оценили. Теперь – новый этап…» – прокомментировал Гиркин действия Путина.

Напомним: 5 января глава РФ поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня оккупационных войск в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого столкновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января.

В Офисе президента Украины напомнили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий. А сам украинский лидер Владимир Зеленский напомнил Путину, что Киев предлагал Москве формулу мира, но РФ не нужен мир.

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