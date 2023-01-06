ВСУ ликвидировали российского майора, любившего переодеваться в женские платья
- 6.01.2023, 10:53
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Оккупант приехал на войну из башкирского села Верхние Татышлы.
Украинские воины продолжают «минусовать» российских оккупантов. Среди ликвидированных оказался майор Ринат Гареев.
Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, ликвидированного 37-летнего Гареева похоронят сегодня, 6 января, в селе Верхние Татышлы Башкирии.
О гибели майора заявила его сестра. Судя по шевронам, Гареев был артиллеристом. Информации относительно обстоятельств и даты его ликвидации нет.
Эксперт нашел Гареева в социальных сетях. На фотографиях майор армии страны-оккупанта охотно позирует в женском образе.