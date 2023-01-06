«Деньги не вернули, а меня внесли в черный список» 6.01.2023, 11:00

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Белорус рассказал о своей худшей автобусной поездке.

Дмитрий купил билет на автобус из Варшавы в Минск с отправлением 18 декабря в 18:30. У перевозчика польские реквизиты, билет стоил 175 злотых (около 100 белорусских рублей). Это была бы самая обыкновенная поездка, но с самого начала все пошло не по плану. В итоге Дмитрий оплатил, похоже, самое ужасное автобусное путешествие в своей жизни. Незапланированные траты, много часов ожидания — и это он так и не доехал до польской границы.

В автобусе не было мест. Плюс два часа без движения

— Все началось при посадке: в одном из автобусов закончились места, и сотрудники компании сказали мне идти в другой автобус того же перевозчика, — рассказал корреспонденту Onlíner читатель.

Ладно, в другом автобусе место нашлось. Вот только отправляться он не торопился.

— После посадки мы простояли два часа, пока водитель искал документы. Затем пришли его коллеги: фамилий они не назвали, бейджей на них не было, — говорит Дмитрий.

Наконец, двинулись в путь.

40 минут едем, 50 — стоим

— После отправления автобус ехал очень медленно по непонятному маршруту. Спустя 40 минут он остановился на автозаправке: пассажиров не высаживали, водители ушли заправлять автобус, закрыв двери. Через 50 минут мы снова поехали, — продолжает собеседник.

До границы оставалось всего ничего — 17 км. В этот момент, как утверждает Дмитрий, водитель снова свернул на АЗС.

— Водитель сказал нам, что у него нет документов, поэтому мы не можем ехать дальше. Якобы документы должны были привезти в ближайшее время на такси, — говорит наш читатель. — Спустя еще два часа водитель заявил, что документы не привезут, а за нами отправили автобус из Могилева, который якобы уже стоит на границе и скоро приедет. Всю ночь мы простояли на заправке, но за нами так никто и не приехал.

Утро. Не на границу, а в Белосток

Наутро поехали. Правда, по словам Дмитрия, не на границу, а в Белосток, куда должен был, как говорили на этот раз, приехать тот самый подменный автобус.

— Водитель говорил, что нас заберут через 30 минут. Однако прошло 2 часа, а никто так и не появился. Потом водитель снова ждал, пока ему привезут документы, — перечисляет собеседник. — В итоге 19 декабря в 15:00 автобус находился в Белостоке. Задержка уже составляла 11 часов, и это без учета дороги до Минска и прохождения границы (еще порядка 6 часов). Водители кормили обещаниями и не могли точно сказать, когда мы поедем и поедем ли вообще. А в кол-центре всякий раз отвечали новые специалисты, которые были не в курсе происходящего и ничем не могли помочь.

В обратный путь

Проанализировав все события, Дмитрий решил не терять больше времени и сошел в Белостоке. Пришлось возвращаться в Краков, снова через Варшаву.

— Половина пассажиров просто купила билеты на маршрутки и автобусы из Белостока в разные города Беларуси. Пару человек поехали обратно в Варшаву, и лишь малая часть пассажиров осталась ждать, — утверждает он.

Молодой человек не скрывает своего разочарования.

— Итого — два дня жизни впустую плюс 180 долларов в эквиваленте: на такси, на билеты из Кракова в Варшаву, из Варшавы в Минск, из Белостока в Краков, — подсчитал он.

Дмитрий попытался вернуть стоимость билета из Варшавы в Минск — с учетом всех перечисленных особенностей этой поездки.

— Я впервые пользовался услугами этой компании. До этого ездил из Варшавы в Минск с белорусским перевозчиком: поездка заняла 29 часов, и было опоздание на 4,5 часа, но это с учетом прохождения границы (15 часов), так как ездил в праздники, — отметил он. — В этот раз я написал письмо с целью возврата стоимости билета. Деньги не вернули, а меня, как я понял, внесли в черный список — теперь письма не доходят.

В ответе, который все же успел получить Дмитрий на свою жалобу, указано: «если перевозчик, несмотря на задержку, выполнил услугу, основания для 100-процентного возврата нет».

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