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Путинское «перемирие»: в Херсоне раздаются мощные взрывы

  • 6.01.2023, 11:14
  • 1,658
Путинское «перемирие»: в Херсоне раздаются мощные взрывы

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

Утром 6 января утро для ряда восточных областей началось с воздушной тревоги. Сейчас она охватила восток Украины и распространяется на юг.

Как сообщают мониторинговые сайты, причина объявления тревоги - активность вражеской авиации в оккупированном Крыму. В подтверждение этого Телеграмм-канал «РИА Мелитополь» публикует кадры, на которых видна активность вражеской авиации.

«Из Мелитополя видна активность авиации России, в сторону Херсонской области. Вероятнее всего, из-за этого во многих областях сейчас воздушная тревога», - сообщает «РИА Мелитополь».

Сообщается, что сейчас в Херсоне слышны громкие взрывы, местные паблики публикуют кадры, на которых видны пожар и дым.

«Херсон с утра находится под обстрелом оккупационных российских войск. В городе жители слышны мощные взрывы», - пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно о сильном пожаре в частном секторе города. Очевидцы сообщают о погибшем.

«В Херсоне сейчас слышны мощные взрывы», - пишут в сети.

Между тем, местные паблики также сообщают о дыме над городом и о возможных пострадавших.

«На горизонте виднеется дым, берегите себя... Очевидцы сообщают о пострадавших», - добавляют Telegram-каналы.

Как сообщал сайт Charter97.org 5 января президент РФ Владимир Путин объявил о «рождественском перемирии» в Украине и призвал Киев не открывать огонь в течение 36 часов.

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