Наступление из Беларуси: как украинские партизаны готовятся к отражению атаки
- 6.01.2023, 11:19
Репортаж из волынского леса.
Как писал сайт Charter97.org, по мнению бывшего разведчика Военно-воздушных сил США Путин может решиться на повторное наступление на Украину с территории Беларуси.
Украина готовится к возможному появлению оккупантов с севера.
«Какие там шансы? На метр-два продвинутся, не больше» — говорят военные 100-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Сейчас они круглосуточно несут службу в волынских лесах вблизи границы с Беларусью.
Корреспондент «Громадське» прибыла в зимний заснеженный лес к военным узнать, как у них организован быт, оборонительная линия, какие настроения царят среди бойцов ТрО, а также их прогнозы относительно вероятного наступления со стороны белорусской границы.