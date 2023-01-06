Наступление из Беларуси: как украинские партизаны готовятся к отражению атаки 6.01.2023, 11:19

Репортаж из волынского леса.

Как писал сайт Charter97.org, по мнению бывшего разведчика Военно-воздушных сил США Путин может решиться на повторное наступление на Украину с территории Беларуси.

Украина готовится к возможному появлению оккупантов с севера.

«Какие там шансы? На метр-два продвинутся, не больше» — говорят военные 100-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Сейчас они круглосуточно несут службу в волынских лесах вблизи границы с Беларусью.

Корреспондент «Громадське» прибыла в зимний заснеженный лес к военным узнать, как у них организован быт, оборонительная линия, какие настроения царят среди бойцов ТрО, а также их прогнозы относительно вероятного наступления со стороны белорусской границы.

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