В Бобруйске коммунальщики оригинально делают ямочный ремонт 5 6.01.2023, 11:22

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Дороги в регионах шокируют.

Оригинальный способ ямочного ремонта заметили на днях на улице Пролетарской в Бобруйске. Видео опубликовал «Коммерческий курье»:

Коммунальщики забрасывают ямы неким мусором, как выясняется позже, это колотый кирпич. Журналистам удалось взять комментарий по поводу произошедшего.

Как отмечается, эта улица давно нуждается в ремонте. Машина КУП «ДЭП г. Бобруйска» появилась здесь в среду, 4 января. Но вместо асфальта или асфальтогранулята коммунальщики стали засыпать выбоины колотым кирпичом.

Как рассказали специалисты, попавший в объектив процесс называется «устранение критической ямочности».

С учетом объема повреждения дорожного покрытия применить литой асфальт, а именно им зимой заделывают ямы на дорогах, не представляется возможным – слишком большая площадь. Асфальтогранулят тоже не вариант. Крошка легко вымывается дождем, а смесь мелкофракционного щебня и битума зимой не применяется. К слову, колотый кирпич для устранения критической ямочности взяли с территории взорванного винзавода, предварительно пропустив его через дробилку. Неожиданная реинкарнация продукции бобруйских фабрикантов конца XIX века.

- В наступившем году этот участок Пролетарской будет капитально ремонтироваться. Также капремонт придет и на улицу Шевченко в районе АЗС. Ямочность с применением колотого кирпича там уже устранена, – сообщили порталу в КУП «ДЭП г. Бобруйска».

В городе также идет и ремонт с применением литого асфальта.

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