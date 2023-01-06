В храмах Минска пройдут Рождественские богослужения

В храмах Минска пройдут Рождественские богослужения2
- 6.01.2023, 11:33
Время и место богослужений.
В храмах городских благочиний Минской епархии 6 и 7 января пройдут богослужения, связанные с празднованием Рождества Христова. Время и место богослужений:
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3):
6 января
16:30 — Исповедь.
17:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6:30 — Исповедь.
6:40 — Часы 3-й, 6-й.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9:30 — Исповедь.
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
16:45 — Всенощное бдение.
Петропавловский собор (ул. Раковская, 4)
6 января
17:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
23:50 — Исповедь.
7 января
1:00 — Часы 3-й, 6-й.
1:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6:30 — Исповедь.
6:30 — Часы 3-й, 6-й.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9:30 — Исповедь.
9:30 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
17:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29а)
6 января
20:15 — Исповедь.
21:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:50 — Исповедь.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 — Акафист Божией Матери в честь Ее иконы «Троеручица».
18:00 — Всенощное бдение.
Храм в честь Минской иконы Божией Матери (прихода великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)
6 января
21:30 — Исповедь.
22:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Часы 3-й, 6-й.
00:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен.
18:00 — Всенощное бдение.
Приход храма апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19)
6 января
17:45 — Всенощное бдение.
17:45 — Исповедь.
22:00 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:45 — Час 9-й. Всенощное бдение.
Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр., 147)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
7 января
8:00 — Часы 3-й, 6-й.
8:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
17:00 — Всенощное бдение.
Храм святителя Кирилла Туровского при Минской духовной академии (ул. Зыбицкая, 27)
6 января
17:50 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
23:45 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:30 — Исповедь.
9:30 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (на белорусском языке).
18:00 — Всенощное бдение.
Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи (ул. Стахановская, 32)
6 января
21:00 — Исповедь.
22:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
7:30 — Исповедь.
8:00 — Часы 3-й, 6-й.
8:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)
6 января
21:00 — Исповедь.
22:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Часы 3-й, 6-й.
00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:50 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 — Всенощное бдение.
17:00 — Исповедь.
Приход храма Архангела Михаила в г. Минске (ул. Янковского, 2)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
22:30 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:00 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)
6 января
21:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:30 — Исповедь.
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в г. Минске (пересечение ул. Зеленолугской и пер. Боровецкого)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
23:00 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
10:00 — Обедница. Исповедь. Поздравление детей.
Приход храма равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
19:30 — Исповедь.
23:30 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
10:00 — Обедница.
18:00 — Великая вечерня.
Церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)
6 января
17:45 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:50 — Исповедь.
9:00 — Часы 3-й, 6-й.
9:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
18:00 — Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову.
Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
16:00 — Великая вечерня.
Приход храма Воздвижения Креста Господня (ул. Тимирязева, 96)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
6:30 — Часы 3-й, 6-й.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
8:00 — Исповедь (в конце литургии по запричастном стихе).
Приход храма Собора белорусских святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж (один вход с почтой))
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
9:30 — Исповедь.
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)
6 января
17:00 — Исповедь.
17:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Менделеева, 2)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
22:00 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
18:00 — Великая вечерня.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)
6 января
18:00 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
8:30 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
Храм в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина (ул. Железнодорожная, 23г)
6 января
22:00 — Исповедь.
22:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Часы 3-й, 6-й.
00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
Храм преподобных Кирилла и Марии Радонежских (прихода преподобного Сергия Радонежского, ул. Каролинская, 7)
6 января
21:30 — Всенощное бдение.
23:30 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)
9:30 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Исповедь.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
18.00 — Великая вечерня. Утреня.
Храм Богоявления (ул. Чижевских, 4)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
20:00 — Исповедь.
7 января
9:30 — Исповедь.
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Церковь Преображения Господня (пр. Газеты «Правда», 31)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:30 — Исповедь.
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)
6 января
17:00 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
Приход храма равноапостольной княгини Ольги (Партизанский пр., 17)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
23:00 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
Церковь праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)
6 января
8:00 — Царские часы и изобразительны.
8:30 — Исповедь.
9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Храм святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Бурдейного, 22)
6 января
17:45 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
18:00 — Великая вечерня. Утреня славословная. Час 1-й.
Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске (пр. Независимости, 26)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
9:30 — Исповедь.
9:30 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
Приход храма святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
19:30 — Исповедь.
7 января
00:00 — Часы 3-й, 6-й.
00:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
16:45 — 9 час. Великая вечерня. Утреня с великим славословием. 1 час. Исповедь.
Приход храма в честь святителя Луки архиепископа Симферопольского в г. Минске (ул. Осиповичская)
6 января
21:00 — Всенощное бдение.
23:00 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
14:00 — Великая вечерня.
Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)
6 января
5:00 — Полунощница (Елисаветинский храм).
5:45 — Царские часы и изобразительны.
7:30 — Исповедь.
7:30 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.
17:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение (Державный храм).
7 января
00:00 — Исповедь (Державный храм).
00:40 — Часы 3-й, 6-й.
1:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная, Державный храм).
6:40 — Часы 3-й, 6-й.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя, Елисаветинский храм).
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя, Державный храм).
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (пр. Независимости, 191, в/ч 3214 «Спецназ»)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
Приход храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (ул. Алибегова, 25, пом. 42)
6 января
8:00 — Исповедь.
8:00 — Царские часы.
9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.
21:45 — Исповедь.
22:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:30 — Часы 3-й, 6-й.
1:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:45 — Исповедь.
9:00 — Часы 3-й, 6-й.
9:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
18:00 — Великая вечерня.
Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Ф. Скорины, 11)
6 января
8:00 — Царские часы и изобразительны.
9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.
17:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
Храм Святой Троицы (приход в честь Всех Святых, ул. Калиновского 121)
6 января
8:00 — Царские часы и изобразительны.
9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
Храм-памятнник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
17:00 — Великая вечерня.
Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)
6 января
8:00 — Царские часы и изобразительны.
8:30 — Исповедь.
9:30 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.
18:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6:30 — Исповедь.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9:30 — Исповедь.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая, 6)
6 января
8:30 — Царские часы и изобразительны.
8:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
18:00 — Исповедь.
7 января
8:30 — Исповедь.
8:30 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
10:40 — Приходской праздник, посвященный Рождеству Христову.
18:00 — Акафист Рождеству Христову.
Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)
6 января
9:00 — Царские часы и изобразительны.
9:30 — Исповедь.
10:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.
22:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Часы 3-й, 6-й.
00:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
Храм прп. Саввы Освященного (ул. Физкультурная, 26а)
6 января
8:00 — Царские часы и изобразительны.
8:40 — Исповедь.
9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.
22:00 — Исповедь.
22:20 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Часы 3-й, 6-й.
00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
9:40 — Исповедь.
10:00 — Чин обедницы с причащением.