В храмах Минска пройдут Рождественские богослужения 2 6.01.2023, 11:33

Фото: tut.by

Время и место богослужений.

В храмах городских благочиний Минской епархии 6 и 7 января пройдут богослужения, связанные с празднованием Рождества Христова. Время и место богослужений:

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3):

6 января

16:30 — Исповедь.

17:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6:30 — Исповедь.

6:40 — Часы 3-й, 6-й.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9:30 — Исповедь.

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

16:45 — Всенощное бдение.

Петропавловский собор (ул. Раковская, 4)

6 января

17:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

23:50 — Исповедь.

7 января

1:00 — Часы 3-й, 6-й.

1:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6:30 — Исповедь.

6:30 — Часы 3-й, 6-й.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9:30 — Исповедь.

9:30 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

17:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29а)

6 января

20:15 — Исповедь.

21:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:50 — Исповедь.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 — Акафист Божией Матери в честь Ее иконы «Троеручица».

18:00 — Всенощное бдение.

Храм в честь Минской иконы Божией Матери (прихода великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)

6 января

21:30 — Исповедь.

22:00 — Всенощное бдение.

7 января

00:00 — Часы 3-й, 6-й.

00:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста. Молебен.

18:00 — Всенощное бдение.

Приход храма апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19)

6 января

17:45 — Всенощное бдение.

17:45 — Исповедь.

22:00 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:45 — Час 9-й. Всенощное бдение.

Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр., 147)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

7 января

8:00 — Часы 3-й, 6-й.

8:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

17:00 — Всенощное бдение.

Храм святителя Кирилла Туровского при Минской духовной академии (ул. Зыбицкая, 27)

6 января

17:50 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

23:45 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:30 — Исповедь.

9:30 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (на белорусском языке).

18:00 — Всенощное бдение.

Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи (ул. Стахановская, 32)

6 января

21:00 — Исповедь.

22:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

7:30 — Исповедь.

8:00 — Часы 3-й, 6-й.

8:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

6 января

21:00 — Исповедь.

22:00 — Всенощное бдение.

7 января

00:00 — Часы 3-й, 6-й.

00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:50 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 — Всенощное бдение.

17:00 — Исповедь.

Приход храма Архангела Михаила в г. Минске (ул. Янковского, 2)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

22:30 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:00 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

6 января

21:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:30 — Исповедь.

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в г. Минске (пересечение ул. Зеленолугской и пер. Боровецкого)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

23:00 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

10:00 — Обедница. Исповедь. Поздравление детей.

Приход храма равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

19:30 — Исповедь.

23:30 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

10:00 — Обедница.

18:00 — Великая вечерня.

Церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

6 января

17:45 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:50 — Исповедь.

9:00 — Часы 3-й, 6-й.

9:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

18:00 — Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову.

Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

16:00 — Великая вечерня.

Приход храма Воздвижения Креста Господня (ул. Тимирязева, 96)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

6:30 — Часы 3-й, 6-й.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

8:00 — Исповедь (в конце литургии по запричастном стихе).

Приход храма Собора белорусских святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж (один вход с почтой))

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

9:30 — Исповедь.

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)

6 января

17:00 — Исповедь.

17:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Менделеева, 2)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

22:00 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

18:00 — Великая вечерня.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

6 января

18:00 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

8:30 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

Храм в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина (ул. Железнодорожная, 23г)

6 января

22:00 — Исповедь.

22:00 — Всенощное бдение.

7 января

00:00 — Часы 3-й, 6-й.

00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

Храм преподобных Кирилла и Марии Радонежских (прихода преподобного Сергия Радонежского, ул. Каролинская, 7)

6 января

21:30 — Всенощное бдение.

23:30 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная)

9:30 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Исповедь.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

18.00 — Великая вечерня. Утреня.

Храм Богоявления (ул. Чижевских, 4)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Храм в честь мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

20:00 — Исповедь.

7 января

9:30 — Исповедь.

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Церковь Преображения Господня (пр. Газеты «Правда», 31)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:30 — Исповедь.

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

6 января

17:00 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

Приход храма равноапостольной княгини Ольги (Партизанский пр., 17)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

23:00 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

Церковь праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

6 января

8:00 — Царские часы и изобразительны.

8:30 — Исповедь.

9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Храм святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Бурдейного, 22)

6 января

17:45 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

18:00 — Великая вечерня. Утреня славословная. Час 1-й.

Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске (пр. Независимости, 26)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

9:30 — Исповедь.

9:30 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

Приход храма святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

19:30 — Исповедь.

7 января

00:00 — Часы 3-й, 6-й.

00:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

16:45 — 9 час. Великая вечерня. Утреня с великим славословием. 1 час. Исповедь.

Приход храма в честь святителя Луки архиепископа Симферопольского в г. Минске (ул. Осиповичская)

6 января

21:00 — Всенощное бдение.

23:00 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

14:00 — Великая вечерня.

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

6 января

5:00 — Полунощница (Елисаветинский храм).

5:45 — Царские часы и изобразительны.

7:30 — Исповедь.

7:30 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.

17:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение (Державный храм).

7 января

00:00 — Исповедь (Державный храм).

00:40 — Часы 3-й, 6-й.

1:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная, Державный храм).

6:40 — Часы 3-й, 6-й.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя, Елисаветинский храм).

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя, Державный храм).

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (пр. Независимости, 191, в/ч 3214 «Спецназ»)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

Приход храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (ул. Алибегова, 25, пом. 42)

6 января

8:00 — Исповедь.

8:00 — Царские часы.

9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.

21:45 — Исповедь.

22:00 — Всенощное бдение.

7 января

00:30 — Часы 3-й, 6-й.

1:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:45 — Исповедь.

9:00 — Часы 3-й, 6-й.

9:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

18:00 — Великая вечерня.

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Ф. Скорины, 11)

6 января

8:00 — Царские часы и изобразительны.

9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.

17:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

Храм Святой Троицы (приход в честь Всех Святых, ул. Калиновского 121)

6 января

8:00 — Царские часы и изобразительны.

9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

Храм-памятнник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

17:00 — Великая вечерня.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

6 января

8:00 — Царские часы и изобразительны.

8:30 — Исповедь.

9:30 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.

18:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6:30 — Исповедь.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9:30 — Исповедь.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая, 6)

6 января

8:30 — Царские часы и изобразительны.

8:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

18:00 — Исповедь.

7 января

8:30 — Исповедь.

8:30 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

10:40 — Приходской праздник, посвященный Рождеству Христову.

18:00 — Акафист Рождеству Христову.

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

6 января

9:00 — Царские часы и изобразительны.

9:30 — Исповедь.

10:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.

22:00 — Всенощное бдение.

7 января

00:00 — Часы 3-й, 6-й.

00:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

Храм прп. Саввы Освященного (ул. Физкультурная, 26а)

6 января

8:00 — Царские часы и изобразительны.

8:40 — Исповедь.

9:00 — Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого.

22:00 — Исповедь.

22:20 — Всенощное бдение.

7 января

00:00 — Часы 3-й, 6-й.

00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

9:40 — Исповедь.

10:00 — Чин обедницы с причащением.

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